Unitat del sector, la clau per prestigiar l’agricultura i la ramaderia

L’agricultura i la ramaderia són pilars fonamentals de la nostra societat. No només ens proporcionen aliments essencials per a la supervivència, sinó que també són el reflex d’un patrimoni cultural i social arrelat al territori. Tanmateix, aquests sectors viuen moments complicats: la pressió econòmica, la crisi climàtica i els canvis en els hàbits de consum han posat en risc la seva sostenibilitat. Ara més que mai, cal treballar units per prestigiar i enfortir l’agricultura i la ramaderia, fent-los atractius, respectats i valorats.Treballar per dignificar aquests sectors no és només una responsabilitat dels pagesos i ramaders. És una tasca col·lectiva que implica institucions públiques, empreses privades, consumidors i el conjunt de la societat. Les polítiques públiques han de protegir i fomentar les pràctiques sostenibles, facilitant l’accés a recursos que assegurin la continuïtat de les explotacions familiars. Alhora, és clau promoure el consum de proximitat i fer pedagogia per destacar els beneficis d’uns productes de qualitat. Aquest 2025 se’ns presenta una oportunitat única, Catalunya ha estat escollida com a primera Regió Mundial de la Gastronomia. Una distinció que ens ha d’ajudar a consolidar la tradició i virtuts de la gastronomia catalana. La unió també passa per innovar. Cal invertir en tecnologies que redueixin l’impacte ambiental, millorin la productivitat i donin resposta a les noves exigències dels mercats. Però aquesta innovació no pot ser a costa de perdre l’essència del sector primari. La tradició i el saber fer dels nostres avantpassats són la base que ens ha de permetre construir un futur agrari atractiu per les noves generacions. Al mateix temps, els consumidors tenen un paper clau. Escollir productes locals i de temporada no és només una manera de cuidar la salut; també és un acte de suport a les comunitats que treballen incansablement per mantenir viu el sector agrari. Així, recuperem el vincle amb la terra i garantim que les generacions futures puguin gaudir d’un entorn equilibrat.La cooperació entre pagesos i ramaders, així com la creació d’associacions que defensin els seus interessos, és essencial per fer sentir una veu forta davant els desafiaments globals. Units, podem reivindicar l’agricultura i la ramaderia com el que són: un motor de desenvolupament econòmic, una font de vida i una peça clau per garantir el futur dels municipis del món rural. La clau està en la unitat. Només treballant plegats podrem prestigiar l’agricultura i la ramaderia i assegurar que aquests sectors continuïn essent un patrimoni viu i indispensable per a la nostra societat.