La importància d’invertir en Justícia

Els operadors jurídics funcionen bé. La immensa majoria de persones que treballen en l’àmbit de la justícia són implicades amb voluntat de servei. També, com la resta, són perfectament conscients de les necessitats de la societat i de les queixes de la ciutadania per la lentitud del sistema judicial, que acaba per generar, massa sovint, frustració i decepció.Els governs, històricament, han desistit d’invertir els recursos econòmics i materials suficients en el bon funcionament de l’administració de justícia. Aquesta falta d’inversió, provocada per la manca d’interès i voluntat política per l’escàs rèdit electoral, ha acabat desembocant que la falta d’inversions s’ha convertit en un problema que ens afecta a tothom per igual i que anirà a més si no s’actua, immediatament.L’administració de justícia és un pilar fonamental de qualsevol societat democràtica. No només garanteix la protecció dels drets individuals, sinó que també assegura que les lleis es facin complir de manera equitativa. No obstant això, el sistema judicial espanyol es troba sobrecarregat, amb recursos limitats que dificulten la seva capacitat per ser àgil, útil i resolutiu. Per això, és crucial invertir més recursos i diners en l’administració de justícia. Simultàniament, el poder legislatiu ha de modificar les normes per adaptar-les a la societat actual i posar fi, decididament, a la multireincidència. La impunitat dels delinqüents i incívics reincidents és un greu problema que sembla no tenir fi a causa de la gestió de governants acomplexats.Un dels principals problemes que afronta l’administració de justícia és la lentitud dels processos judicials. Les llargues esperes per a la resolució d’expedients no només generen frustració entre les parts implicades, sinó que també poden contribuir a la impunitat. Invertir en tecnologia, formació i personal pot ajudar a accelerar els procediments judicials, permetent que els casos es resolguin de manera més ràpida i eficient. Això no només beneficia les víctimes, sinó que també ajuda a mantenir la confiança de la ciutadania en el sistema judicial.Un sistema judicial que no és accessible per a tothom és un sistema que falla. La inversió en l’administració de justícia ha de contemplar la creació de recursos que facilitin l’accés a la justícia, especialment per a les persones amb menys recursos.Invertir més recursos i diners en l’administració de justícia no és només una qüestió de millorar l’eficiència del sistema; és una inversió en el futur d’una societat més justa i equitativa. Un sistema judicial àgil, útil i resolutiu no només protegeix els drets individuals, sinó que també fomenta la cohesió social i la confiança en les institucions. És hora de prioritzar la justícia i assegurar-nos que tots hi tinguin accés.A més, cal reformar el sistema judicial per posar fi a la multireincidència. Es tracta, en la meva opinió, d’un repte necessari i ineludible pels polítics que governen, ja que, en les seves mans estem. Aquest és el problema: estem en mans del socialisme. Però recordeu que, si volem, del socialisme se’n surt! La multireincidència delictiva és un fenomen complex que afecta no només la seguretat pública, sinó també la confiança en el sistema judicial. L’estricte compliment a l’hora d’aplicar les normes és un aspecte clau per garantir que la justícia sigui efectiva i respectada. Afirmo que cal contundència i, sí, no tremolo per dir-ho.Pedagogia, mediació, diàleg i resolució extrajudicial de conflictes està molt bé i cal apostar-hi, però hi ha determinades persones –poques per sort– per a les quals no serveix el bonisme ni les bones intencions, sinó que cal exemplaritat. Els reincidents no es poden veure beneficiats per les escletxes del mateix sistema. Per això, cal que el legislador en prengui bona nota. Quan les normes es fan complir de manera clara i decidida, es transmet un missatge ferm sobre les conseqüències de les accions. Això pot ajudar a dissuadir comportaments delictius i a fomentar un ambient de respecte.No obstant això, és important que aquesta contundència vagi acompanyada d’un enfocament just i equitatiu. Aplicar les normes de manera consistent i sense discriminació és fonamental per mantenir la confiança de la societat en el sistema judicial. Per això, des del PP Lleida defensem que cal apostar i invertir en l’administració de justícia i reconèixer la tasca de tots els operadors jurídics.