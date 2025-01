Alumnes desmemoriats

Creado: Actualizado:

Què és un poble sense memòria? Un poble sense memòria és un poble perdut. (Abanderem la sentència quan el subjecte és tothom perquè el subjecte és ningú.)Un poble sense memòria no té identitat, no té futur. (Diria que se n’han fet samarretes.)Un poble sense memòria està condemnat a repetir els seus errors i les seves atrocitats. (Jo diria que així ens va.) Canviem poble per alumne i ens traiem la samarreta? Deu ser que el valor de la memòria depèn de qui la té o la deixa de tenir. Un vell sense memòria és un perill; un adult sense memòria és un malalt o, en el millor dels casos, un treballador disfuncional. Què és un alumne sense memòria? Només és un cas de tants. Direm que és el producte d’un sistema que li permet sobreviure sense haver de recordar. Ni normes d’ortografia ni temps verbals ni fórmules matemàtiques. La memòria els faria massa responsables i ja tenen els pares-agenda o els professors complaents. No me’n recordo. No puc comptar els alumnes que reprodueixen una vegada i una altra aquesta excusa. Sense pensar-la; de manera automàtica. Sempre els corregeixo: “No és que no te’n recordis, és que no ho saps. Per oblidar alguna cosa, abans s’havia de saber; no és el teu cas”.Tinc un ordinador a l’acadèmia oblidat de fa uns quants dies. L’alumne responsable encara no ha fet cap pas; ja té un adult estressat que m’enviarà un missatge per venir-lo a recollir. Ai, disculpa, que no sap on té el cap! Aquesta canalla...A mi, un cop més, el dit amunt del WhatsApp m’estalvia respostes incòmodes. Les emoticones d’agraïment i de caretes suades solen ser cosa de pares. Els fills tenen tanta feina! (Per cert, a l’alumne desmemoriat, ja li he fet saber que el proper objecte oblidat oblidaré que l’he vist. Tinc massa coses al cap.)