Defensem l’Horta de Lleida

Creado: Actualizado:

Aquesta setmana, Lleida s’ha omplert de tradició i identitat amb la celebració de Sant Antoni Abat. Aquesta festivitat, any rere any, posa en relleu l’estret vincle entre la nostra ciutat i el sector agrícola i ramader, un sector clau no només per Lleida, sinó per tota la província. La festa, amb activitats diverses com les xerrades, la benedicció de carrosses i carros, i els tradicionals Tres Tombs, ens ofereix una oportunitat única per reflexionar sobre l’Horta i el paper central que té en la nostra identitat com a lleidatans.Sant Antoni Abat és una festa que ens recorda la importància històrica i present del sector primari en el desenvolupament de Lleida. Els agricultors i ramaders han estat, i continuen sent, els guardians d’una tradició que no només sustenta l’economia local, sinó que també defineix la manera de ser de les nostres comunitats. El sector agrícola i ramader no només alimenta Lleida, sinó que actua com a motor econòmic i com a factor clau en la sostenibilitat i preservació del paisatge natural de la nostra Horta. Aquesta festivitat ens recorda que l’Horta no és només un espai geogràfic, sinó també un símbol viu del compromís col·lectiu amb el territori.Des del Grup Municipal Popular de la Paeria, volem felicitar l’Associació Cultural i Recreativa els Pagesos per preservar les tradicions. Aquesta celebració no seria possible també sense l’esforç i la dedicació del teixit associatiu i veïnal de l’Horta de Lleida, que treballa incansablement per mantenir vives les nostres tradicions, els nostres costums i una agenda cultural i social rica i variada. Especialment a l’estiu, on les partides celebren les seves festes majors. No obstant això, mentre celebrem Sant Antoni Abat i tot el que representa per Lleida, no podem obviar els reptes que afronta l’Horta actualment. Aquesta zona emblemàtica de la nostra ciutat viu un moment crític. Els seus veïns pateixen problemàtiques greus com la falta de seguretat i incivisme i la inacció política que perpetua una situació insostenible. Recentment, vaig tenir l’oportunitat de reunir-me amb la plataforma Horta Segura, on vaig compartir amb ells ple suport a les seves legítimes reivindicacions.Protegir l’Horta és protegir la identitat lleidatana, i per això cal actuar amb determinació. Necessitem un compromís ferm de les administracions per garantir la seguretat i la qualitat de vida dels veïns de l’Horta i de tot Lleida. Això inclou reforçar la coordinació policial i revisar el conveni de seguretat que ha quedat desfasat, ja que des de l’any 1999 no es modifica. També cal afrontar amb valentia la problemàtica de la multireincidència, modificant les lleis per assegurar que es castigui de manera justa aquells que reincideixen en delictes. És preocupant observar com el govern socialista d’Espanya i els seus socis nacionalistes s’han afanyat a modificar normes per amnistiar polítics independentistes, però no mostren la mateixa urgència per abordar problemes que afecten directament i transversalment la seguretat i el benestar dels ciutadans. Aquesta actitud d’eludir responsabilitats i delegar culpes a altres administracions no l’acceptem.A la Paeria, hi ha molt per fer. No n’hi ha prou amb paraules, cal passar a l’acció! Des del PP de Lleida, defensem que s’apliquin mesures concretes per acabar amb la inseguretat i modificar les normes necessàries. A més, com deia en l’article de la setmana passada, també cal invertir en una administració de justícia més àgil i eficaç, capaç de donar una resposta més ràpida i contundent als delinqüents.Ser contundents implica aplicar les normes sense ambigüitats i actuar amb fermesa amb les persones reincidents, siguin de la nacionalitat que siguin. Només així podrem garantir una societat on tothom pugui viure amb tranquil·litat, respectant les normes i gaudint de les nostres tradicions.Amb tot això, espero que hagueu passat una bona festa de Sant Antoni Abat! Que aquesta celebració sigui un recordatori del que som, del que representem i del que volem per al futur de la nostra ciutat i de la nostra Horta. Fem que l’esperit de Sant Antoni Abat ens inspiri a continuar treballant plegats per una Lleida més segura, més pròspera i més orgullosa de la seva identitat.