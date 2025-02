Creado: Actualizado:

Es Nacions Unides son es que designen dies, setmanes, ans e decades especifiques tà mercar tèmes a celebrar, atau ei qu’eth 7 de junh de 2024, se proclamèc er an 2025 coma er an internacionau dera sciéncia quantica, IYQ es sues sigles en anglés. Açò a estat degut a que hè 100 ans des deth desvolopament iniciau dera mecanica quantica, e a estat ara que s’a dat per inaugurat er an dedicat a diferenti eveniments sus aguest ahèr, dar a conéisher era importància dera sciéncia quantica e es sues aplicacions.Segontes es expèrts, auem de reconéisher er impacte qu’a aguesta sciéncia ena nòsta societat. Eth nobel de fisica en 1965, Richard Feyman, didec qu’arrés entenie era mecanica quantica, mès s’a demostrat que foncione e que mos a cambiat era vida.Sense entrar en detath des leis que regissen aguesti sistèmes, òc que podem díder qu’ajude a auer ordenadors mès potents, comunicacions mès segures, mesures mès precises o materiaus de milhors proprietats, e a un aute nivèu tanben ena medicina, diden que se poiràn desvolopar medicaments personalizats mès rapidament e gràcies ada era auem resonància nucleara magnetica que mos permet veir ua fòto der interior deth còs uman, ena energia, en clima e coma non en futures infraestructures economiques e financères, seràn mès segures, proporcionaràn mès seguretat ena transmission d’informacion. Sense desbrembar era sua aplicacion en nòste entorn aportant solucions a problèmes globaus, coma era sostenibilitat energetica o era comprension deth cambi climatic.Atau que demori que tamb es activitats, estudis, recèrques que s’amiaràn a tèrme enguan, fin finau repercutisque en facilitar-mos e milhorar era nòsta vida!!!