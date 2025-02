La pau i la paraula, valors universitaris

Creado: Actualizado:

Les universitats Pública de Navarra, Saragossa, Lleida i la Rioja estem a punt de viure un esdeveniment d’indiscutible transcendència, no només a nivell acadèmic, sinó també a nivell global per la seva vinculació amb els valors de la pau i la cooperació internacional. La concessió del títol de doctor honoris causa a Juan Manuel Santos per part de les quatre universitats que conformem el Campus Iberus, Campus d’Excel·lència Internacional de la Vall de l’Ebre, suposa una fita històrica. Per primera vegada a Espanya, diverses institucions acadèmiques es coordinen per atorgar un guardó honorífic d’aquesta magnitud. L’expresident colombià i Premi Nobel de la Pau serà investit doctor honoris causa el proper 19 de febrer en una cerimònia que tindrà lloc a Lleida, havent visitat Saragossa i Lleida els dies previs, en una intensa agenda relacionada amb aquest distingit nomenament.Juan Manuel Santos acumula en la seva trajectòria vital fites i èxits importants que el fan mereixedor d’aquesta distinció. A més del Premi Nobel de la Pau, distincions del Fòrum Econòmic Mundial com a líder global i el Premi a l’Estadista Global, entre molts altres, són testimoni dels valors que encarna, que es troben en consonància amb els principis fundacionals i valors comuns del Consorci Campus Iberus.El primer és el compromís amb la pau i la concòrdia, amb una estreta vinculació amb l’àmbit d’educació. Segons reflexions del mateix Santos, “la pau, l’equitat i l’educació conformen un cercle virtuós. Una societat educada rep els retorns de l’educació a través d’oportunitats de generació d’ocupació i compta amb ciutadans que resolen els seus conflictes sense recórrer a la violència”.Així mateix, els valors plenament universitaris de cooperació i col·laboració, el diàleg i la paraula davant de la violència per confrontar idees i arribar a acords són una de les raons de ser de Campus Iberus i de la tasca de Juan Manuel Santos com a fundador de l’Aliança del Pacífic, en una recerca constant del benestar comú.És de sobres coneguda la contribució del nou doctor Santos a la fi del conflicte a Colòmbia i a la lluita contra la pobresa i la desigualtat, que han suposat un suport al desenvolupament social i territorial del país. Campus Iberus compta amb una seu permanent a Bogotà, en una clara aposta de transcendència territorial que ha permès una connexió molt estreta amb l’Amèrica Llatina.No podem oblidar el treball realitzat per cercar solucions als reptes tecnològics, científics i socioeconòmics que plantegen la salut global, el canvi climàtic, i la igualtat, entre d’altres, a través dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, dels quals Santos en va ser el gran impulsor. El procés de pau a Colòmbia ha permès obrir nous espais de recerca entorn del seu desenvolupament, estructura i implementació, on han treballat les universitats del consorci. La investidura de Santos constitueix un gest per a l’esperança per la ferma creença que la pau i la paraula han de triomfar sobre la guerra i la manca d’entesa. Com deia Spinoza, “la pau no és la manca de guerra, és una virtut, una disposició a la benevolència, la confiança i la justícia”. La visió esperançadora de Santos i la seva extraordinària trajectòria ens animen a continuar treballant per un futur on regni la cooperació, la pau i el desenvolupament social, més enllà dels nostres límits territorials. Campus Iberus ha demostrat des de la seva fundació el 2010 que constitueix una eina important per impulsar les universitats i promoure el progrés econòmic i social, no només als nostres territoris, sinó molt més enllà. Col·laborem en formació i estudis sobre el canvi climàtic, la producció d’aliments, la disponibilitat de l’aigua, la sostenibilitat ambiental, la transformació digital, l’energia, les migracions massives, l’envelliment de la població, o la integració social, que són reptes globals que abordem per mitjà de la cooperació i el treball en xarxa.Seguirem treballant per continuar sent un consorci útil amb vocació de futur, que ens permeti seguir desenvolupant una societat oberta, justa i sostenible, que gaudeix del coneixement i el fomenta. Estem orgullosos de poder marcar una fita històrica amb aquest nomenament, que reafirma els passos que fem, i ens fa confiar en un futur col·laboratiu.