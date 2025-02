¡Cadi, sí se puede!

Creado: Actualizado:

EL BALONCESTO femenino no pasa por su mejor momento en La Seu d’Urgell con el Cadí viéndole las orejas al descenso. ¡Y menos mal que ayer logró una gran victoria! La situación es preocupante pero no irreversible. No es una buena temporada para el tercer equipo con más presencia en la Liga Femenina, solo superado por el Islas Canarias y el Perfumerías Avenida. Tras dos breves pasos en la 2001-2002 y 2005-2006 por la máxima categoría, el Cadí lleva en ella desde la 2007-2008. Es decir, dieciocho campañas consecutivas. La temporada de las leridanas ha estado marcada por la adversidad: fichajes que no han funcionado, refuerzos que no han reforzado, lesiones, demasiadas altas y bajas y también el puntito de mala suerte, que han repercutido en derrotas que, en circunstancias normales, no se hubiesen producido. Pero no hay que tirar la toalla. El equipo, por tradición y nivel, puede conseguir que en la 2025-2026 siga en la élite.