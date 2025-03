Creado: Actualizado:

Como cualquier adulto, tengo varios roles en mi vida. En uno de ellos soy profesor de la asignatura de Business English en primer curso de Administración y Dirección de Empresas en la UdL. Cada año explico a mis estudiantes un concepto que revisamos como parte de su preparación para el plan de márketing que deben realizar, en inglés, durante el cuatrimestre. El concepto es éste: Show me the money!

Esta exclamación aparece en la película Jerry Maguire, en la que despiden al protagonista, representante de deportistas de alto nivel, por proponer a su agencia trabajar con menos clientes, pero proporcionando mayor atención y calidad, un cuidado personal y único de verdad a cada cliente.

Jerry Maguire es una comedia suave con romance incluido en la que chocan la inmovilidad empresarial y el liderazgo del protagonista. El caso es que aparece el concepto Show me the money!, que en la película significa ganar más dinero, obviamente, pero que cuando analizamos en clase muestra una perspectiva múltiple, ya que con esta expresión podemos indicar a nuestro interlocutor que no pierda de vista lo fundamental, que trabaje bien en cómo vender, o ganar dinero, pero no de cualquier manera, sino con planificación y con calidad de producto, de servicio y de atención. Al decir Show me the money! damos a entender que esperamos la excelencia, que hay que ser mejores en lo que hacemos cada día.

Mis estudiantes se dan cuenta de que hay que hacerlo mejor, o de que se han ido por las ramas, o tal vez no han trabajado lo suficiente, cuando les digo Show me the money! y después les explico lo que no han hecho correctamente o lo que les falta por conseguir. Ellos ya lo saben, Show me the money! va más allá del deseo mercenario y egoísta de saber cuánto se les va a pagar antes de levantar un bolígrafo o abrir la tapa del portátil. Para mis estudiantes suele ser un guiño compartido, es la contraseña de que se puede ser mejor, de hacer con más calidad, o de que tienen que demostrar lo que han planteado.

Y parece mentira que desde mi otro rol, el de responsable de formación de Executive HR Talent, donde contribuimos a que las empresas desarrollen el talento de sus plantillas, podamos también aplicar el mismo concepto. En el desarrollo del talento expresado en competencias Show me the money! indicaría que el empleado debe demostrar que ha desarrollado la competencia en la que se ha formado al aplicarla en su trabajo, en línea con los valores, las relaciones y los objetivos de su empresa.

Les propongo que vean la película, pasarán un buen rato. Y después prueben a pedir a su plantilla, o a sus compañeros, Show me the money! como expresión clave para indicarles que esperan lo mejor de ellos, que deben ir en serio a por la excelencia en un objetivo común. Y seguro que se lo devolverán a usted algún día para que no se aparte del camino de la excelencia.