Aué 8 de març reivindicam es drets des hemnes. Era finalitat d’aguesta celebracion ei eth de sensibilizar e potenciar era igualtat de genre e ath madeish temps tanben se rebrembe era repulsion dera violéncia contra es hemnes.

Tot remonte as manifestacions, especiaument en Euròpa, de començaments deth sègle XX a on se demane eth dret a vòt e milhores enes condicions de trabalh en tot igualar òmes e hemnes. En un principi se denominaue Dia internacionau dera hemna trabalhadora e arraïtz de declarar en 1975 er An internacionau dera hemna, se convidèc as Estats a celebrar un dia internacionau pes drets des hemnes. Eth color morat ei eth que restacam tamb aguest dia, que segontes era legenda ven de quan se cremèc era fabrica textila Cotton de Naua York a on fòrça hemnes moriren e trabalhauen en ues teles d’aguest color.

Enguan eth tèma prepausat pera ONU ei “entàs hemnes e mainades en TOTA era sua diuersitat: drets, igualtat e empoderament”. Era joenesa e es mainades adolescentes seràn es protagonistes tad aqueri cambis qu’encara cau hèr. Ad aqueri qu’an poder entà podec hèr, qu’invertisquen ena promocion trabalhant entà bastir ua societat mès justa e igualitària. Si qu’ei vertat que cau mès recorsi entà arturar aquera desigualtat e quinsevolh tipe de violéncia restacada tamb era hemna. A long de tot eth país s’amiaràn a tèrme manifestacions, lectures de manifèsts e activitats diuèrses entà visualizar aguest dia, e coma non en Aran tanben. Non se pòt perméter n’un pas endarrèr, arrés se pòt quedar darrèr. Cau díder pro ara discriminacion. E coma ditz eth lèma deth Ministèri de Cultura: pariones entà crear, liures entà víuer!!!!