Nació i immigració

Sense immigració no hi ha progrés i sense integració no hi ha Nació. Ras i curt. Són paraules del President Carles Puigdemont. I no crec que hi hagi millor manera per definir la situació en què estem a Catalunya. I a Lleida ho sabem molt bé i molt abans que altres territoris del país. Sabem que sense la immigració, avui la fruita es quedaria als arbres i també sabem que aquest repte demogràfic pot ser una amenaça per als nostres valors, la nostra cultura i la nostra llengua, si no sabem activar totes les eines per assegurar la seva integració. Des del respecte al seu origen, però amb tota l’exigència en termes de deures.

Per aquest camí estret, i sovint costerut, han de transitar les decisions en matèria migratòria a Catalunya. I sabem que no serà gens fàcil. En primer lloc, perquè la mentalitat d’Estat que Junts ha tingut en aquesta negociació no és compartida ni de bon tros, per aquells que en aquests moments, des del Govern de la Generalitat, hauran de gestionar aquesta delegació integral de competències. I en segon lloc, perquè també els manca compromís amb la pervivència de la nostra identitat nacional. En tot cas, però, aquesta serà una altra qüestió.

M’estalviaré un repàs del contingut de l’acord després de la gran cobertura mediàtica que ha tingut. Em fixaré només en un fet que no ha de passar desapercebut. Quan Junts hem negociat amb el PSOE, no només hem incorporat aquesta mentalitat d’Estat, també ho hem fet pensant en el món local. La resposta catalana a un repte demogràfic majúscul com és un fenomen migratori descontrolat per la seva dimensió i en poc espai de temps, necessita sumar els municipis perquè, al cap i a la fi, són els gestors principals de la convivència, garants de pau i de cohesió social i, sovint, invisibilitats a l’hora de fer arribar les seves necessitats a instàncies de decisió. En aquesta reforma legislativa, no ha estat així. Junts vol que aquest pacte tingui una clara i ràpida declinació local, dotant els ajuntaments de més eines en la gestió d’aquest repte que té tantes arestes.

I un apunt final. En els darrers mesos, vivim sota la pressió extrema d’un populisme que ens vol condicionar. I cal dir que tenen un cert èxit. L’assumpció de les plenes competències en aquesta matèria demostra que hi ha una altra via per afrontar reptes tan complexos com el demogràfic. I és la d’assumir la responsabilitat de les decisions i de la gestió. És molt més fàcil i rendible electoralment assenyalar amb el dit, vaticinar la fi de Catalunya i fer discursos d’odi. Tant fàcil i rendible com estèril. Nosaltres apostem per l’eficàcia.

Cap Nació es pot construir a través de l’odi i la catalana, encara menys. Som un País d’acollida i hem de continuar sent un sol poble. Els que ens volen dividits, en realitat ens volen morts. Per això, estic convençuda que aquest acord suposarà un gran pas endavant, que ens permetrà afrontar el repte de la immigració amb la garantia que immigració i Nació es podran conjugar al servei de la convivència, el respecte als valors, al progrés, al benestar i als nostres trets d’identitat de la cultura i de la llengua catalana.