Creado: Actualizado:

El proper mes de juliol, Lleida es convertirà en l’epicentre de l’educació matemàtica a Catalunya amb la celebració del Congrés Català d’Educació Matemàtica (C2EM2025). Aquest esdeveniment representa una oportunitat única per a la comunitat educativa per reflexionar i compartir sobre l’ensenyament d’aquesta disciplina fonamental en un moment en què l’ensenyament de les matemàtiques està al centre del debat educatiu i social.

El C2EM2025 no vol ser només un punt de trobada per compartir coneixements, sinó també generar un ambient propici per a la continuïtat del treball col·laboratiu més enllà de l’esdeveniment i també amb la finalitat de ser un autèntic motor de canvi per a l’educació matemàtica. Amb el lema “Impulsem l’educació matemàtica. Fer, mirar, pensar”, es busca promoure el desenvolupament professional dels docents, compartir experiències i pràctiques innovadores, i aprofundir en les relacions de les matemàtiques amb altres disciplines i amb l’entorn. Per promoure la participació de tot el professorat s’hi oferirà un programa divers que inclourà conferències plenàries, ponències, comunicacions, tallers i taules. Una novetat destacable és la inclusió de “videoclips”, un format que permetrà als participants compartir experiències de manera més dinàmica i accessible.

Des de l’organització volem fer un esforç remarcable per incloure i donar visibilitat a l’educació matemàtica en les primeres etapes. El congrés dedicarà una franja horària específica a les aportacions relacionades amb l’etapa d’infantil, de 0-3 anys, reconeixent la importància d’aquesta fase en el desenvolupament matemàtic dels infants.

Així que el C2EM2025 convida tota la comunitat educativa a participar activament, ja sigui com a assistents o presentant comunicacions, tallers o altres activitats. És una plataforma excepcional per contribuir al futur de l’educació matemàtica a Catalunya. Si sou professorat de Matemàtiques en qualsevol àmbit educatiu (des d’Infantil fins a la Universitat) teniu la porta oberta a la participació i a la compartició dels vostres projectes en forma de comunicació.

Un altre dels objectius del Congrés és contribuir a donar presència social de les matemàtiques i cercar ressò en els mitjans ja que l’interès per l’educació matemàtica ha de ser àmpliament transversal en la societat catalana. I cal agrair al diari SEGRE que sempre s’ha compromès amb la divulgació d’aquest congrés, de les diferents activitats prèvies i de la matemàtica en general.

Per últim, comentar que aprofitant la celebració d’aquest esdeveniment a la nostra ciutat des de Lleimat, l’Associació de Professors i Professores de Matemàtiques de Lleida i Comarques, obrirem la ciutat a tothom que hi assistirà combinant les jornades de treball amb l’experiència de gaudir de la nostra història, patrimoni i gastronomia.