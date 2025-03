Creado: Actualizado:

Diu l’antiga balada: “A la Ciutat de Lleida s’hi troba una presó, de presos mai n’hi manquen, petita, bonica, tancats a la presó, lireta liró”. Avui, la Presó de Lleida ja no és ni petita ni bonica ni tampoc hi ha trenta-tres presos, com diu la cançó. Avui, la Presó de Lleida té una superfície de 30.436,85 m2 i té 1.059 places i 140 places de Centre Obert. Primer va ser la “Morra de La Paeria” i la Ciutat es va fer gran, més tard, la Presó va estar ubicada on, actualment, hi ha la Delegació d’Hisenda i la Ciutat va continuar creixent, posteriorment, l’any 1954 es va inaugurar l’actual Presó i, l’any 1984, l’últim recinte. Actualment, aquest equipament és, probablement, el més antic de Catalunya i l’únic que està dins de la trama urbana (amb l’excepció de La Trinitat, que és molt més petita), rodejada d’habitatges que pertanyen a una zona de gran expansió demogràfica i de Serveis tals com l’Escola Ciutat Jardí. La Presó de Lleida és, avui, un centre obsolet on la degradació del mateix representa molts problemes tals com el deteriorament de les instal·lacions, de l’obra civil i problemes sanitaris. Cal dir que la inversió per a la rehabilitació d’aquest centre seria molt costosa pressupostàriament i, si es materialitzés, sempre quedaria com un establiment vell i en deteriorament progressiu dels diversos espais i serveis. La infraestructura de la Presó té un disseny antic i, per tant, poc adequat a les necessitats de reinserció actuals. Un centre d’aquestes característiques necessita un projecte que planifiqui les necessitats en terminis llargs en el temps i no ha de comportar un malbaratament de diners invertint-los en un centre obsolet que, per les seves característiques, no pot complir la funció rehabilitadora que hauria de tenir. Pensant en Lleida i en els seus habitants, considero que cal cercar un nou centre Penitenciari modern, adequat i que faciliti la rehabilitació dels interns. I, si us pregunteu on s’ha d’ubicar aquest nou centre diré que, tot i que en aquests moments no hi ha res decidit, tant en el terme municipal de Lleida com en poblacions del voltant, hi ha zones suficientment grans per ubicar-lo sense haver d’afectar cap habitatge i prou a prop per tal de no perjudicar les persones que hi treballen. L’Ajuntament de Lleida ha constituït la Taula Cívica per a l’estudi dels usos de l’espai que ocupa el recinte i, tant Ciutat Jardí, que és el barri afectat, com Joc de la Bola, que és un barri proper, treballem per tal de donar-hi resposta. No voldríem que, en aquest tema, Lleida també fos la “ventafocs” de Catalunya. El seu trasllat i la construcció d’un nou Centre Penitenciari serà, sens dubte, una millora per a Lleida, per a les persones que hi resideixen, per al personal que hi treballa i redundarà positivament en el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica i per a tota la societat.