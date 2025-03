Creado: Actualizado:

El cap de setmana es va celebrar el Congrés Nacional d’Esquerra Republicana de Catalunya i aquest mateix dimecres en celebràvem els 94 anys d’història de la seva fundació. Aquestes dos efemèrides han permès fer un debat profund i una reflexió cap endins, per aprendre dels encerts i dels errors. Han de ser el final d’una etapa en què potser ens hem mirat massa a nosaltres mateixos i cap endins, i han de ser l’inici d’una nova etapa, marcant les línies que han de bastir el futur del nostre país els propers anys. Amb el lema: ambició, país i futur encetem un nou camí.

Ambició. Catalunya i la resta dels Països catalans es troben avui immersos en una nova etapa política i social, marcada per l’auge de l’extrema dreta i del feixisme en bona part d’Europa i també a casa nostra. Tot això envoltat d’un clima de desafecció cap a la classe política que tenim el deure i la responsabilitat de combatre, des de la transparència, la bona comunicació i el bon govern.

Per fer front als reptes més immediats que se’ns presenten –des de la crisi de l’habitatge, a la defensa dels interessos dels treballadors o al blindatge dels serveis públics– ens cal ambició i determinació. Esquerra Republicana ha de liderar els grans consensos polítics que ens han construït com a país, hem de ser un partit obert i gran, amb la fortalesa i capacitat de generar aliances de progrés amb els agents socials i la societat civil per generar més cohesió social i nacional, és a dir, ser més societat i més nació en un país per a tothom. Hem de ser una eina útil, de mirada ampla i desacomplexada, que afronti tots els debats amb arguments i sense por i que faci funcionar i avançar el país.

País. Esquerra Republicana és, com les seves sigles indiquen, un partit republicà. Ho és en el sentit més quotidià del terme, per com ens oposem a una institució caduca i injusta com és la monarquia i els privilegis que comporta. Però ho és, sobretot, en un sentit més robust i històric: som hereus de la llarga tradició del republicanisme democràtic.

I Esquerra Republicana és, abans, ara i sempre, un partit independentista. Perquè volem ser el motor d’ambició del país. Com deia, la història i tot el recorregut que hem fet per arribar fins aquí ens avala. Per això, i amb l’objectiu posat al 2031 –quan es compliran 100 anys del naixement d’ERC–, renovem l’aposta per constituir-nos com l’eina política central per a l’alliberament nacional i el progrés social.

Futur. Però ara ens cal refer-nos i enfortir-nos per tornar a guanyar. Concretament, per guanyar el proper embat electoral: les eleccions municipals del 2027. Perquè és d’aquí d’on venim i és aquí on volem arribar. Només des del municipalisme podrem transformar aquest país, poble a poble, carrer a carrer, plaça a plaça, barri a barri. Perquè els pobles, les ciutats, els països, el futur de les persones, es canvien als carrers però també a les institucions, des d’on treballem de manera efectiva per fer arrelar projectes de vida als municipis d’aquesta Terra d’Oportunitats. Hem de retrobar el camí de la victòria per fer-nos més fortes, per defensar els drets de totes de les persones, per tenir les eines i els recursos necessaris per fer-ho possible. Per defensar la nostra llengua, la nostra cultura. Per defensar els serveis públics, els treballadors i les treballadores.

Des de l’escolta activa, des de la necessitat de recosir aliances, de convèncer des de la claredat i la determinació, de construir un futur sòlid i per a tothom, ens posem a disposició de la ciutadania d’aquest país per aconseguir tot allò que ens proposem. Ambició, país i futur. És a les nostres mans. És a les teves mans.