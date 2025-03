El futuro ya está aquí: el liderazgo de la juventud

Creado: Actualizado:

Aún recuerdo a aquella estudiante que tuve hace unos años. Hablaba poco y pensaba mucho. A ella se le ocurrió el servicio que su grupo utilizaría para elaborar el plan de marketing que debían desarrollar como estudiantes de la asignatura de English for Business II en la UdL. Sus compañeros de grupo aceptaron su idea y desde ese momento ella fue la base del desarrollo, la que mejor conocía el servicio, en fin, era el referente del grupo.

Al final de curso, ya con las calificaciones finales asignadas, me encontré con ella no sé dónde, y en la conversación le quise animar para el resto de su grado universitario y para su futuro, haciéndole ver que con su trabajo y su dedicación había hecho posible que el grupo hubiera funcionado. Como ella no acababa de creérselo, o de admitirlo, le dije que había liderado el grupo, que había sido la líder a la que habían seguido, sobre todo por su ejemplo. Aquí ella ya negó que fuera así, y dijo que no había intentado ser líder y que ella no era ninguna líder.

Bueno, tampoco me empeñé en convencerla. Aunque me sorprendió que ella no lo viera como yo. Sin embargo, vi con claridad la disociación entre lo que uno hace y cómo lo ven los demás, entre la falta de conciencia de ser líder y la actuación real de ser líder.

De forma parecida, en el presente observo jóvenes que no pretenden ser líderes ni buscan serlo, y aún así tienen madera de líderes. En concreto, en la selección de trabajos de investigación de bachillerato para el XVI premio Protagonistes del Demà del Club Rotary de Lleida queremos encontrar trabajos que reflejen ese tipo de liderazgo de dentro a afuera, desde valores humanos y desde la solidaridad, en estudiantes que quieren aportar y proponer para un futuro mejor.

¿Qué les hace así? Sobre todo, les guían sus ideales, trabajan para mejorar, para responder, para ayudar. Su liderazgo en potencia corresponde al liderazgo auténtico, ya que se motivan y se esfuerzan desde sus valores y desde su empatía, con un empuje que en primer lugar es sobre sí mismos, y con el que posiblemente en un futuro motiven a otros, les animen con su ejemplo, en suma, que ayuden a que otros aporten lo mejor de sí mismos.

En el premio de este año, el Club Rotary de Lleida y todos los que apoyamos su iniciativa queremos que haya muchos jóvenes que presenten su trabajo de investigación para seleccionar líderes en potencia, jóvenes con cosas importantes que hacer o que decir, ahora desde su instituto, con la ayuda de sus tutores y profesorado, y más adelante en otros lugares y con otros equipos por medio de sus acciones en favor de todos nosotros.

¿Quién dijo que el futuro está por llegar? El futuro ya está aquí, en los rostros de la juventud que vemos cada día en nuestra ciudad.