Fira de la Mel, gastronomia i tradició a Riner

La mel és un dels productes de la natura més complets que existeixen. Un líquid pràcticament imperible que serveix per conservar aliments i, el que és més important, per conservar la nostra salut. Té propietats antimicrobianes i antiinflamatòries, efectes antioxidants, regula el sucre de la sang, ajuda a recuperar el son, reforça el sistema immunològic, alleugereix els trastorns intestinals...

Al nostre País hi ha referències de la recol·lecció de la mel 5-6.000 anys enrere. Una cosa antiga, nostra, mediterrània. Els egipcis, els assiris, els grecs o els romans ja la feien servir com a aliment (edulcorant, condiment o conservant) o amb finalitats medicinals, rituals o cosmètiques.

Com veieu, el producte estrella de la Fira de la Mel de Riner, trobada que tindrà lloc aquest diumenge al Miracle, té molta història darrere. Un producte deliciós, natural, saludable, amb tradició, conceptes aquests que defineixen perfectament la filosofia d’aquesta vuitena edició del certamen.

Una Fira deliciosa com el ventall de propostes gastronòmiques que hi trobarà el visitant: l’“esmorzar de fira” a base d’ous ferrats amb mel i bacó, tapes elaborades amb mel com són l’hamburguesa rinerenca i els bunyols de bacallà, la coca d’ametlles i mel dissenyada especialment per a la Fira i, com a novetat destacada, els tastets de la caragolada organitzada per la FECOLL.

Una Fira natural i de proximitat com els productes, alimentaris i artesanals, que ens aportaran la quarantena de paradistes presents a la fira. Recordem que tots ells oferiran als seus espais com a mínim un producte elaborat o relacionat amb la mel.

Una Fira saludable i solidària perquè, si parlem de salut, enguany tindrà lloc a la Casa Gran una campanya de donació vehiculada a través de l’Associació de Donants de Sang del Solsonès. La mel és conservant i jo em pregunto: hi ha res més bonic que conservar vides?

I, per suposat, una Fira que té cura de la tradició. Perquè les aportacions generades per la caragolada de la FECOLL aniran destinades a recuperar una festa tradicional, l’Adesiaria de Freixinet. Aquest mes de juny, amb els guanys de la proposta gastronòmica, l’Associació de Joves de Riner rescatarà de l’oblit una celebració que es va iniciar a finals del segle XIX i que feia més de 40 anys que s’havia perdut.

La Fira també serà el marc d’activitats infantils, sortejos i propostes culturals com ara exposicions, a més d’una jornada de portes obertes a la Casa Gran. A més, dissabte es farà la VII Jornada Tècnica de la Mel, centrada en la gastronomia i en les “propietats secretes” d’aquest producte.

L’Ajuntament de Riner i els veïns i veïnes del municipi (sense la col·laboració dels quals aquest esdeveniment no seria possible) us convidem doncs a gaudir de la nostra Fira. Una Fira que enguany, endolcida per la mel i salpebrada pels caragols, assoleix sens dubte l’edició més solidària de tota la seva història.