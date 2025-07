És l’hora de l’Atenció Primària

Creado: Actualizado:

Cada 12 d’abril celebrem el Dia Mundial de l’Atenció Primària, una data que ens recorda el paper fonamental que aquest nivell assistencial, el més proper al ciutadà, juga en el nostre sistema de salut. Enguany, però, aquesta celebració adquireix més valor que mai, ja que a Catalunya ens trobem a les portes d’una important transformació del sistema de salut, que ha de fer-lo, ara sí, més accessible, resolutiu i sostenible.

La pandèmia de la covid-19 va posar a prova la innegable capacitat de resposta de l’atenció primària, alhora que en va fer aflorar algunes mancances. Per això en els últims anys hem introduït millores, reforçant equips i rols professionals, potenciant el seguiment de la cronicitat i l’atenció domiciliària, desplegant eines tecnològiques o posant en marxa nous i millorats equipaments que beneficien la salut de les persones que atenem i, a la vegada, faciliten la feina dels professionals. Tot això ens ha fet avançar, però calia una transformació més profunda.

A Salut, per mitjà del CAIROS (un equip de treball format per experts de reconegut prestigi en diferents àmbits, que té per objectiu assessorar i promoure accions per fer realitat aquesta reforma del sistema de salut) hem impulsat el projecte CSIR, que a casa nostra s’inicia al CAP Onze de Setembre de Lleida. Els Centres de Salut Integral de Referència comptaran, en fase de prova durant un any, amb més autonomia i capacitat de gestió, i també amb les eines necessàries per ser més accessibles i eficients. Un cop avaluat el model, s’estendrà a la resta de CAP de la Regió Sanitària. Per mitjà dels CSIR es treballarà més intensament en les necessitats reals de les persones. I és que, entre d’altres, estem fermament compromesos que els ciutadans puguin accedir al seu professional sanitari en un màxim de 48 hores i que des de l’atenció primària i comunitària s’ofereixi l’assistència més integral possible. En resum, farem una atenció primària robusta i empoderada, que situï en tot moment les persones al centre.

Els reptes sanitaris són majúsculs, i a la Regió Sanitària Lleida han de respondre a les característiques d’envelliment, dispersió geogràfica i ruralitat que tant defineixen el nostre territori. I davant això, la nostra resposta ha de ser una atenció primària flexible i integradora, on la prevenció, la salut comunitària i el seguiment proactiu de les malalties cròniques vagin per endavant. I on la coordinació amb els serveis socials sigui una realitat tangible.

Anem per bon camí, i comptem amb uns i unes professionals que, dia rere dia, amb la seva dedicació i esforç fan que els lleidatans se sentin satisfets de l’atenció i el tracte que reben al seu CAP, tal com es desprèn de les enquestes.

L’atenció primària és molt més que la porta d’entrada al nostre sistema sanitari. És equitat i cohesió social.

A tots els i les primaristes i a la ciutadania, molta salut!