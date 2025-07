Creado: Actualizado:

Sabemos que a nuestro planeta le queda poco si seguimos así. No hace falta que miremos lejos, a lugares remotos en los que el cambio climático ha puesto en peligro los hábitats naturales, sino aquí mismo, en casa, donde padecemos más fenómenos naturales extremos que antes, más plagas y enfermedades, la disminución del aire limpio y del agua de lluvia, y con nuestra producción agropecuaria amenazada.

Por eso existen movimientos y acciones de cambio que tienen eslóganes cortos y directos con vocación de conectar, para que los ciudadanos los hagan suyos. Les paso algunos de los que más me convencen, por si desean adoptar alguno: La naturaleza no necesita a los humanos, son los humanos quienes necesitan a la naturaleza; Cero residuos, máximo futuro; No tenemos un planeta B; Una sola Tierra, un solo hogar: cuídalo; Reduce, reutiliza, recicla: la sostenibilidad no es una elección, sino el único camino; Protege hoy lo que necesitarás mañana.

Un concepto potente es el de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, de las Naciones Unidas. Son 17 líneas de acción medioambiental, social y económica como marco base de lo que una persona, un grupo o una empresa puede hacer en beneficio del medio ambiente y de un presente y futuro sostenibles.

Y desde el Liderazgo Auténtico, el de desempeñarse con transparencia, respeto y en coherencia con los valores personales y las acciones diarias, el que estudiamos y desarrollamos en TalensIA, también podemos contribuir a un futuro sostenible en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En primer lugar, existe una alineación de valores fundamentales: el Liderazgo Auténtico, como los ODS, se basa en un compromiso verdadero con la equidad, la inclusión y la promoción de lo mejor de quienes trabajan con nosotros.

Además, cuando alguien aplica un Liderazgo Auténtico piensa y actúa más allá del beneficio inmediato o rápido, porque se centra en el impacto a largo plazo de sus decisiones, de la misma manera que los ODS están pensados para servir a largo plazo, aunque se puedan llevar a cabo con inmediatez.

El Liderazgo Auténtico procura tener en cuenta los posibles agentes, se desempeña con responsabilidad hacia diferentes grupos y niveles implicados, por ejemplo empleados, proveedores, comunidad y medio ambiente local, y medio ambiente planetario. De la misma manera los ODS integran dimensiones sociales, económicas y ambientales, con diferentes agentes y partes implicadas.

Las personas que ponen en práctica este liderazgo basan sus decisiones en principios éticos, y van más allá del beneficio económico con decisiones encaminadas a equilibrar el crecimiento económico con el bienestar social y la protección ambiental.

El Liderazgo Auténtico, como los ODS, promueve el desarrollo de las personas y su empoderamiento, por ejemplo al favorecer la educación de calidad que incluya la igualdad de género. De hecho, el Liderazgo Auténtico, igual que los ODS, promueven cambios profundos en la cultura y en el desempeño de grupos y organizaciones.

¿Quién dijo lo de que una gota es insignificante para el mar, pero sin muchas gotas el mar no sería tan grande?