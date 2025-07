Per i al servei de les persones

Creado: Actualizado:

Un dels objectius prioritaris de la present legislatura ha d’ésser l’enfortiment del sistema de protecció social. Parlar de polítiques socials públiques implica poder assolir la majoria d’acords i consensos, en benefici i en resposta a les necessitats socials, de manera que el Parlament de Catalunya emergeixi com un model d’exemplaritat democràtica. El Govern de la Generalitat ha de desplegar en els propers anys una sòlida estratègia consensuada amb tots els agents, públics i privats, que hi treballen per revertir la situació actual. Urgeix que des dels poders públics es posin els mitjans necessaris per acabar amb els 500 dies d’espera per al reconeixement del grau de discapacitat, o els 326 dies per al reconeixement del grau de dependència.

A proposta del Partit Popular al Parlament de Catalunya, i amb el suport majoritari de la resta de formacions polítiques, vam aconseguir l’aprovació d’una moció, per pal·liar aquesta situació insostenible que comporta un greu perjudici a les persones amb major vulnerabilitat. En aquest sentit, es va poder aprovar un pla de xoc urgent per a reduir les llistes d’espera, duplicant el pressupost fins a 5 milions d’euros. Això, comporta reduir fins a la meitat els terminis d’espera abans del primer trimestre de 2026 i publicar informes trimestrals sobre els avenços assolits.

Per superar l’actual situació de col·lapse que viuen els Centres d’Atenció a la Discapacitat (CAD), s’aprova impulsar, en el termini de dos anys, la posada en marxa de nous centres d’atenció a persones amb discapacitat i els seus equips. D’acord amb això i donades les dades relatives a les zones especialment congestionades, es prioritzaran, nous CAD’s, a la zona del Vallès Occidental, Alt Penedès, Barcelonès, Garraf, l’Anoia i Pirineu (Tremp i la Seu d’Urgell) entre d’altres.

Altrament i per aconseguir una major accessibilitat i equilibri territorial, la proposta a tirar endavant consisteix en la creació d’unitats mòbils per a la valoració i l’atenció a la dependència de la discapacitat en zones rurals i aïllades amb l’objectiu de facilitar l’accés de tothom, preveient i anunciant uns itineraris periòdics.

I una altra qüestió rellevant també és la d’impulsar un pla de reforma que tingui com a objectiu la supressió de barreres arquitectòniques en tots els edificis públics i sistemes de transport en un termini de 2 anys. I alhora es treballa per incloure la figura de l’Assistència Personal en la nova Cartera de Serveis Socials i avançar en la desinstitucionalització.

A més a més, s’ha aconseguit garantir la convocatòria anual del Programa de prestació d’atenció social a les persones amb discapacitat PUA dins el primer semestre de cada any. Com a novetat, hem introduït procedir a la revisió del catàleg de productes per incloure’n de nous que fomentin l’autonomia personal. A més, s’ha sol·licitat al Govern d’Espanya que aquestes ajudes siguin exemptes d’IRPF i es redueixi l’IVA dels elements de suport a l’autonomia.

La moció inclou el foment de la contractació de persones amb discapacitat en empreses ordinàries i centres protegits, així com la millora de les condicions laborals dels professionals del sector social i dels serveis delegats de la cartera de serveis socials.

Certament, queden pendents moltes qüestions per resoldre, i la present és tan sols un punt de partida que obre un camí, en el qual cal continuar treballant i, garantir el compliment de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.