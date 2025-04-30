El Dia de les Esquadres, més enllà de la festa anual dels Mossos d’Esquadra
Director dels serveis territorials d’interior
Ens trobem a les portes de les celebracions del Dia de les Esquadres a la nostra demarcació. L’acte central del passat dia 25 a Barcelona va donar el tret de sortida a les festivitats territorials: el 30 d’abril, Regió Policial Ponent a Lleida i el 8 de maig, Regió Policial Alt Pirineu i Aran a Sort.
Per tots aquells que no esteu familiaritzats amb l’esdeveniment, el Dia de les Esquadres és una de les celebracions més especials per als Mossos d’Esquadra. El dia de les Esquadres se celebra de manera anual i té l’objectiu de premiar els agents pel compromís i la dedicació en la protecció de l’ordre públic i la seguretat ciutadana. Reconeix les actuacions meritòries dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra, dels d’altres cossos policials i de representants de l’àmbit de la judicatura i de la societat civil.
És un reconeixement a la professionalitat dels membres del Cos, que molt sovint realitzen actuacions meritòries més enllà de les seves obligacions professionals, i a la col·laboració que altres cossos policials o organitzacions, entitats o persones de la societat civil realitzen amb el Cos de Mossos d’Esquadra per tal de contribuir en la tasca de garantir la seguretat del país. Aterrant aquests objectius a les nostres contrades, a banda de premiar les actuacions i les trajectòries professionals, el Dia de les Esquadres suposa una gran oportunitat per mostrar a la societat dos paràmetres bàsics pel nostre dia a dia: la proximitat i l’excel·lent col·laboració amb els altres cossos de seguretat i d’emergències, així com amb l’Audiència Provincial i la Fiscalia.
La proximitat l’expressem públicament premiant actuacions dutes a terme per membres de la societat civil, per organitzacions agràries i associacions que d’una manera o altra ens posen més fàcil la nostra feina. Aprofitem per posar en valor el món rural; tenim clar que el robatori d’aspersors o d’un cap de bestiar en una granja va molt més enllà del seu valor de mercat.
Volem ser una policia propera al sector turístic pirinenc; una policia capaç d’adaptar-se a les notables fluctuacions poblacionals, ja siguin per afluències turístiques estacionals o de cap de setmana. Una policia conscient que les distàncies al Pirineu es mesuren en temps, no en km. Per comprovar l’alt nivell de col·laboració us invito, si en teniu l’oportunitat, a mirar algun vídeo o imatge del públic assistent a algun dels actes. El súmmum el trobem a la celebració del Dia de les Esquadres al Pirineu.
Fa molt goig veure l’àmplia gamma de colors que aporten les diferents uniformitats de gala. Als cossos operatius de casa nostra (Bombers, Agents Rurals, Protecció Civil i SEM) els acompanyen representants de les diferents policies locals, Guàrdia Civil, Policia Nacional, Policia d’Andorra i de les tres policies franceses (Police Nationale, la Gendarmerie i les Duanes franceses).
Moltes felicitats a tots els membres del Cos de Mossos d’Esquadra en les respectives celebracions del Dia de les Esquadres i moltes gràcies de tot cor per la vostra feina diària!