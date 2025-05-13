Els fluxos migratoris: un repte compartit
President de Pimec Lleida
A les comarques de Lleida, com arreu del país, el teixit empresarial es desenvolupa en un context socioeconòmic complex i en constant evolució. Una de les inquietuds més reiterades que ens traslladen les empresàries i els empresaris del territori és la dificultat per cobrir llocs de treball en sectors estratègics per a l’economia local.
La realitat és que moltes petites i mitjanes empreses tenen problemes estructurals per incorporar el talent necessari que asseguri el bon funcionament de la seva activitat. Paral·lelament, arriben al nostre territori persones nouvingudes amb la voluntat de formar part activa del teixit social i productiu. Disposem, doncs, d’un capital humà amb ganes de contribuir al progrés col·lectiu que, amb el suport i les eines adequades, pot reforçar àmbits clau que avui es veuen limitats per la manca de recursos humans.
Des de Pimec hem posat dades sobre la taula per dimensionar aquest repte: la immigració ha estat responsable del 40% de l’ocupació creada des del 2022, i actualment representa el 23,8% de la població catalana. D’aquest conjunt, un 43% correspon a persones d’entre 24 i 40 anys, una franja d’edat clau per contrarestar la reducció de població activa causada pel descens de la natalitat i l’envelliment demogràfic. En el cas de Lleida, aquest fenomen s’emmarca en un escenari de creixement industrial previst per als propers anys, que requerirà un increment significatiu de mà d’obra qualificada.
Davant d’aquest context, és essencial posar les persones al centre de les polítiques públiques i de les estratègies empresarials. Però cal fer-ho amb rigor: mitjançant una gestió ordenada i eficaç dels fluxos migratoris, amb mecanismes com la contractació en origen i amb processos administratius més àgils, eficients i ajustats a les necessitats reals del teixit productiu.
Tenim davant nostre un repte de país que cal abordar amb una mirada humana, però també pragmàtica, i això significa que no n’hi ha prou amb garantir l’accés al mercat laboral. És igualment fonamental que aquestes persones se sentin part integrant de la nostra societat, compartint-ne els valors i participant activament en la vida col·lectiva. La integració social i cultural és clau per garantir una convivència harmoniosa, i també per preservar allò que ens defineix com a societat: la nostra identitat, la nostra llengua, el nostre patrimoni i els nostres costums.
Des de Pimec Lleida continuarem treballant per situar les pimes al centre d’aquest debat, defensant un model econòmic sostenible, inclusiu i arrelat al territori. Només si sumem esforços entre institucions, empreses i ciutadania podrem garantir un futur més pròsper i equilibrat per a tothom.