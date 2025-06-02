Lleida, Capital Europea del Voluntariat
Junts per Catalunya a la Paeria de Lleida
Hi ha ciutats que es projecten pel que es veu. Altres, com Lleida, s’expliquen també pel que no es veu tant, però es nota. Perquè canvia vides, connecta barris, obre camins i salva silencis. Parlem del voluntariat. Parlem de les mil i una formes en què la gent de Lleida dona temps, talent i estima per fer una ciutat millor.
Per això, en el darrer ple de la Paeria, Junts per Catalunya hem impulsat una moció que planteja un horitzó ambiciós: que Lleida esdevingui Capital Europea del Voluntariat l’any 2028. La proposta va ser aprovada pel consistori i marca l’inici d’un projecte que vol ser una eina de reconeixement, cohesió i projecció de ciutat. No es tracta de “postureig”. Aquest acord de ple era el pas imprescindible per poder iniciar els tràmits oficials i posar en marxa la candidatura.
El següent repte és preparar una bona candidatura. I per fer-ho, proposem un grup impulsor amb representants de l’Ajuntament, del teixit associatiu i de la Federació Catalana de Voluntariat Social.
Segons dades generals, un 13% de la població catalana fa voluntariat formal o informalment. A Lleida, això vol dir unes 18.000 persones. Són xifres que impressionen, però el que realment emociona és l’impacte que això té en la vida quotidiana de tanta gent. Lleida té més de 900 entitats en àmbits molt diversos: veïnals, socials, culturals, ambientals, esportives, educatives, de lleure, de joventut, de gent gran, de gènere, de cooperació, religioses... Totes elles construeixen ciutat. Totes elles són motor de canvi.
Aconseguir la capitalitat europea seria una manera de posar aquestes entitats i les persones que les fan possibles al centre. De projectar Lleida com una ciutat viva, solidària i compromesa. Però el camí que haurem de recórrer per aconseguir-ho pot ser una manera de mirar-nos de nou, de repensar-nos com a comunitat i de fer créixer encara més la cultura del voluntariat.
Aquest ha de ser un projecte compartit, un compromís col·lectiu. Som davant d’un d’aquells moments en què el que proposem diu molt de qui som. I nosaltres ho tenim clar: som una ciutat que estima, que coopera, que suma. I que sap que, a vegades, l’ambició més gran és la de voler ser útil.
El voluntariat no demana res a canvi, però la ciutat i les seves institucions tenen el deure de reconèixer-lo: fer-lo visible, posar-lo al centre, donar-li el suport necessari per a la seva tasca i agrair la seva feina constant i discreta, que transforma vides i enforteix comunitats.
Aquesta és una crida a les entitats, a la ciutadania, a qui creu en una Lleida més justa, més cívica i més oberta al món. Fem-ho, i fem-ho plegats.