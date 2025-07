Lesbotigues

Creado: Actualizado:

Una ciutat sense botigues és una gran urbanització. Un poble que no en tingui és més mort que viu. Les botigues, els cartells i aparadors configuren l’entramat urbà de les ciutats, li donen personalitat. Els propietaris i les dependentes, l’escalfor i la vida. En aquesta època de canícula, molts establiments esdevenen refugis climàtics. En èpoques tempestuoses poden ser temples per l’ànima. Ara que les parròquies han perdut el rol d’aglutinar els veïns, és sovint a les botigues de barri on es construeixen i es mantenen les relacions socials de quilòmetre zero, aquelles trobades casuals a la cua de la carnisseria o entre cols, tomates i pastanagues que vertebren la comunitat.

Els botiguers són testimonis privilegiats del pas del temps, de la vida dels clients, però també de la vida del barri o del poble, de com canvien els veïns, de com es transformen els carrers. És un patrimoni que va entre el material que venen i tot allò immaterial que ofereixen. Per les persones que viuen soles, sobretot per les grans, pot ser que sigui l’única conversa que tindran en tot el dia. I això fa que els comerciants siguin serveis essencials. La pandèmia ens va demostrar com de fonamentals eren les caixeres i els placers, com de tristos, els carrers amb les persianes abaixades. No ho oblidem.

En aquella època quan la gent s’amuntegava per comprar paper de vàter i buidava les baldes del supermercat, els periodistes teníem molta feina per explicar-ho i poc temps per fer-ho. Per això, jo vaig arribar al dissabte previ al confinament amb la nevera ben buida. Quan vaig anar al mercat, la meva carnisseria estava aparentment buida, res exposat. Quan el placer va veure la meva cara de perplexitat, em va dir que no m’espantés, que havia guardat el gènere per vendre’l als seus clients, que no volia que ens quedéssim sense. És aquest el compromís que no trobareu a Amazon, que no trobareu en un gran centre comercial, i és el que hem de preservar. Anar a una botiga i que t’expliquin la tela del vestit i que bé que t’anirà per festa major, això no té preu. Jo també compro per Internet i a grans cadenes, però el preu a pagar a la llarga és massa alt per molt que ens hi estalviem alguns cèntims. Si diuen que els carrers seran sempre nostres, també haurem de reivindicar que els comerços siguin sempre nostres.