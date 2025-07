Ni digital ni analògic: educació amb sentit

Creado: Actualizado:

Aquest mes de juny, la consellera d’Educació, Esther Niubó ha presentat el nou Pla de Digitalització Responsable, que preveu, entre altres mesures, la prohibició total dels telèfons mòbils i rellotges intel·ligents en totes les etapes de l’educació obligatòria a partir del curs 2025-2026. També s’hi planteja la retirada progressiva de tauletes i pissarres digitals a l’educació infantil (3Cat, 13/06/2025).

Des del punt de vista educatiu, és una proposta que calia fer, sobretot després del creixement accelerat de l’ús de pantalles arran de la pandèmia. Respon a una inquietud i malestar generalitzat i present a moltes escoles i compartida per bona part de la comunitat educativa. Diversos estudis, com el de l’Institut Ivàlua, posen sobre la taula els efectes negatius d’un ús intensiu i poc regulat de les pantalles en l’atenció, la convivència i el benestar emocional, sobretot en entorns vulnerables.

Ara bé, aquesta preocupació no hauria de portar-nos cap a una resposta simplista o de rebuig frontal a la tecnologia. Aquesta alerta no ha de derivar en una resposta dicotòmica. El debat no és si pantalles sí o no, sinó com s’utilitzen, amb quin propòsit i en quin moment. No es tracta de triar entre digital o analògic, sinó de fer servir el criteri pedagògic com a brúixola.

Quan la tecnologia es fa servir amb sentit, al servei del projecte educatiu i no com a objectiu en si mateixa, pot ser una eina útil per fomentar l’autonomia, la creativitat i les competències digitals dels infants i adolescents. El veritable risc no són les pantalles, sinó un ús sense projecte, ni formació, ni acompanyament.

Per avançar cap a una escola digitalment més conscient i equilibrada, proposem quatre línies d’acció prioritàries:

Normes clares i adaptades, no prohibicions automàtiques: Regular no vol dir eliminar. El mòbil pot estar fora de l’horari lectiu, però tenir usos puntuals i educatius en activitats específiques. Les normes han de ser clares i coherents, però també flexibles segons l’etapa educativa i la realitat de cada centre.

Formació docent pràctica i continuada: El professorat necessita eines, però sobretot necessita temps i recursos per saber com integrar-les pedagògicament, com valorar-ne l’ús i com gestionar els riscos associats. El Marc de Competència Digital Docent ja marca el camí, i és un bon punt de partida, però cal fer-lo realitat amb formació útil i aplicable, pràctica i espais per experimentar, reflexionar.

Complicitat amb les famílies: Els hàbits digitals no es construeixen només a l’aula. Família i escola han d’anar alineades, compartint criteris comuns i responsabilitats. Cal crear espais de confiança i oferir orientacions clares perquè els infants tinguin referents coherents dins i fora de l’escola.

Seguiment i avaluació amb dades reals: Cap pla tindrà èxit si no s’avalua. Cal establir indicadors sòlids, concrets i accessibles que permetin veure quins efectes té aquest canvi sobre l’aprenentatge, el benestar i la convivència. Només així es podran prendre decisions informades i ajustades a la realitat.

Els infants i adolescents no han de créixer aïllats de la tecnologia, sinó capacitats i preparats per fer-ne un ús crític, ètic, saludable i creatiu. Això no s’aconsegueix només amb restriccions, sinó amb confiança, formació i una mirada compartida entre el conjunt de la comunitat educativa, escoles, famílies i institucions.

La digitalització educativa no és una qüestió de dispositius, sinó de valors, d’objectius i de sentit pedagògic. Per això, el futur de l’educació no és digital o analògic: és amb sentit pedagògic.