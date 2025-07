Orgullós de projectar Lleida i la UdL al món

Creado: Actualizado:

El nostre grup de recerca de Malherbologia i Ecologia Vegetal de la UdL ha organitzat, entre els dies 1 i 4 de juliol, a la Llotja de Lleida, un Simposi Europeu de Malherbologia amb l’assistència de 350 persones de 40 països. La Llotja ha esdevingut un excel·lent espai per a poder acollir de manera simultània, en diferents sales, les més de 100 presentacions orals i els més de 200 pòsters presentats per científics i científiques d’arreu del món. Durant el simposi es van organitzar diferents actes socials, que va incloure una visita guiada a la Seu Vella amb una exhibició dels castellers de Lleida i de cinc visites culturals i tècniques –a escollir– a diferents llocs del territori, entre ells el monestir de Vallbona de les Monges i el projecte de la Cooperativa l’Olivera; el celler de Raimat; l’espai de la Roca dels Moros del Cogul i el molí Olicatessen dels Torms; el Monestir de Poblet i la Vinya dels Artistes de Pobla de Cérvoles i la població d’Alquézar.

Escric aquestes línies per posar en valor aspectes que sovint ens passen desapercebuts i no apreciem per la seva quotidianitat, però arran dels comentaris rebuts pels assistents al congrés, vull posar en valor elements que permeten definir a Lleida com una ciutat d’acollida i de serveis. El fet de disposar d’un palau de congressos versàtil, modern i acollidor ens va fer decidir, en representació de la UdL, d’organitzar un simposi internacional. A part de la Llotja, els assistents han destacat de Lleida la facilitat de comunicació amb Barcelona i Madrid, una diversa oferta hotelera, la facilitat de desplaçament a peu dins la ciutat, un patrimoni històric i cultural impressionant i una oferta gastronòmica singular i d’alta qualitat. Però l’aspecte que ha sobresortit més és el tàndem demostrat entre territori i universitat en possibilitar que un grup de recerca d’una universitat petita i en una ciutat mitjana pugui portar a terme un esdeveniment al més alt nivell científic internacional. Durant quatre dies Lleida ha estat l’epicentre mundial de la malherbologia i el nom de la ciutat ha quedat en el record de centenars de persones vingudes de tots els països d’Europa així com dels EUA, Xile, Equador, Colòmbia, Argentina, Costa Rica, Iran, Pakistan, Índia, Marroc, Corea, Austràlia, Japó i Nova Zelanda.

El grup de recerca de Malherbologia i Ecologia Vegetal de la UdL – Agrotecnio ha comptat amb el valuós suport de la Fundació UdL i del patrocini de 26 empreses i entitats diferents amb qui el grup de recerca ha anat mantenint una llarga col·laboració en transferència durant més de 40 anys. L’èxit del simposi ha estat sostingut per tres factors essencials: els serveis que ofereix la ciutat, el suport de l’entorn empresarial i l’entusiasme i compromís mostrat pels membres del grup de recerca. A tots ells els vull expressar el meu agraïment. Un agraïment que com a lleidatà i després de 45 anys com a professor a la universitat m’omple de satisfacció i orgull.