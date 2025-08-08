Adjudicacions i Decret de Plantilles
President de l’Associació de directius de l’educació de les terres de lleida
Recentment, han estat notícia les adjudicacions errònies de docents per part del Departament d’Educació. L’enrenou ha estat provocat pel fet de la no reconversió de places perfilades en ordinàries en les adjudicacions definitives, tal com la Resolució contemplava. Aquesta incidència posa a l’aparador justament l’existència d’aquestes places perfilades que ajuden els centres educatius a definir i apuntalar els seus projectes educatius.
L’any 2009 s’aprovà la LEC (Llei d’Educació de Catalunya) d’on van emanar els decrets d’autonomia, de plantilles i de direccions que van desplegar dita Llei. L’aprovació de la Llei va constituir una fita històrica ja que va comptar amb el suport dels grups parlamentaris de CiU, PSC, ERC i ICV-EUiA. Es va aconseguir un consens i impulsar un marc normatiu estable, amb objectius comuns de país, que no va estar sotmès a canvis polítics freqüents, ja que cal recordar que la mitjana d’estada dels responsables polítics (Consellers o Ministres) d’Educació és de dos anys.
Ara, el Departament d’Educació fa la sensació que renegui o no entomi com a seus els consensos generats per l’aprovació de la Llei; en aquests dies, exemplificat pel Decret de Plantilles.
Cal recordar que aquesta eina de definició d’alguns llocs de treball específics amb perfil professional (places perfilades) lligada al Decret de plantilles és un element clau per aprofundir en la capacitat de les direccions per a decidir sobre la composició de les plantilles. Poder definir fins al 50% de la plantilla (ara mateix és un percentatge molt més inferior) mitjançant aquesta tipologia de llocs de treball asseguraria la correcta aplicació del Projecte Educatiu del Centre i demostraria confiança en els equips directius sobre la gestió dels recursos humans. Ja que és fonamental i obvi que si un dels objectius nuclears del Departament d’Educació és la millora dels resultats educatius, això va directament lligat a tenir personal docent amb els perfils adequats per desenvolupar els projectes educatius dels diferents centres educatius.
De la mateixa manera que en càrrecs administratius, polítics, sindicats, inspecció... cal que hi hagi persones que es postulin per la plaça en qüestió, per què es posa en dubte la validesa que un percentatge de les places de docent en un centre educatiu puguin estar alineades amb el PEC o amb l’objectiu de millora dels resultats educatius?
Cal recordar i posar en valor el fet que qui implementa les polítiques educatives del Departament als centres educatius són les Direccions, les quals necessiten autonomia i confiança, i que s’escoltin i atenguin les nostres propostes de millora, que incideixen directament i no tenen cap altre objectiu que la millora de resultats, la cohesió social i la satisfacció de tots els estaments de la comunitat educativa. Ja que, cal recordar, som els únics agents que tenim contacte directe amb famílies, professorat, alumnat i administració; i sempre amb una voluntat de servei i una lleialtat institucional inqüestionable.