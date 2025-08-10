Exonerada de 347.902 euros por la deuda hipotecaria de su exmarido

Creado: Actualizado:

Recientemente, la Audiencia Provincial de Lleida ha dictado una sentencia de 21 de julio que marca un nuevo hito en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad: ha perdonado a una mujer una deuda de 347.902 euros derivada de una hipoteca que había firmado como avalista junto a su entonces marido, quien dejó de pagar el préstamo tras el divorcio.

La mujer se vio atrapada en una situación límite. Aunque no era propietaria de la vivienda ni vivía en ella, había avalado el préstamo hipotecario cuando aún estaba casada. Tras la ruptura, fue su exmarido quien se quedó con el inmueble y dejó de abonar las cuotas. Como consecuencia, el banco ejecutó la hipoteca y reclamó el resto de la deuda pendiente, una vez subastada la vivienda. Al figurar como fiadora solidaria, la entidad exigió el pago a la mujer, quien no tenía capacidad económica para asumir esa carga.

Ante esta situación, decidió acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo legal que permite a particulares y autónomos liberarse de deudas cuando han actuado de buena fe y no disponen de medios para hacerles frente. Aunque el juzgado mercantil rechazó inicialmente su petición, al considerar que se trataba de una deuda con garantía real, la Audiencia Provincial reconsideró la situación jurídica reconociendo que, al haberse ejecutado la garantía, la deuda pasó a ser ordinaria y podía ser perdonada.

El tribunal valoró que la mujer no incurrió en dolo, intentó alcanzar un acuerdo extrajudicial con sus acreedores y carece de antecedentes penales. Por tanto, le concedió el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), lo que implica la cancelación definitiva de la deuda.

Este caso refleja cómo la Ley de Segunda Oportunidad puede ofrecer un nuevo comienzo a personas atrapadas por compromisos financieros ajenos y pone de relieve el riesgo que asumen quienes firman como avalistas sin conocer plenamente las consecuencias.

Visto el panorama actual, y en el supuesto de que usted se halle en una situación similar, le aconsejamos que contrate los servicios de un abogado que pueda asesorarle y defender sus derechos adecuadamente. Les recordamos que en Huguet Ostáriz Abogados contamos con una larga experiencia en defender los derechos de nuestros clientes, avalándonos nuestros casos de éxito.