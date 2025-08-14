Lleida: servei i qualitat de vida
President de Pimec Comerç Lleida i President de la Federació d’Hostaleria de Lleida
Som empresaris i comerciants de Lleida, una ciutat que històricament s’ha erigit com a pol de serveis per a les comarques de Ponent i la Franja. La nostra activitat –hostaleria, comerç, oci–, com a reflex de la societat, viu una realitat canviant: d’una banda, comptem amb actius sòlids; de l’altra, afrontem reptes comuns a tantes altres ciutats de tot el planeta, en crisi comercial.
Si fem una valoració del context global observem que els hàbits de consum han canviat. Les plataformes en línia i la proximitat de grans superfícies comercials suposen una competència ferotge als carrers, amb un flux de gent reduït que evidentment es tradueix en un descens de les vendes dels establiments de comerç i restauració de la nostra ciutat, barris o poblacions. Aquest impacte ha generat un augment de locals tancats, la qual cosa ha produït l’efecte de desertització comercial, i els que queden oberts veuen com el seu tiquet mitjà ha baixat, és a dir, les persones els compren menys.
Per tant, tenint clar el moment en què ens trobem, cal que busquem solucions amb propostes fermes que reverteixin la tendència actual i mantinguin el flux de visitants tot creant sinergies per tenir una ciutat atractiva i referent.
Així doncs, al nostre parer, per a garantir un futur pròsper i sostenible, Lleida ha d’apostar decididament per potenciar els sectors econòmics que ja compten amb una base consolidada. Cal impulsar amb força el sector sanitari, i consolidar Lleida com a hub de salut de referència, promocionant els nostres centres mèdics. La creació d’un “passeig de la salut” al voltant dels hospitals, amb serveis especialitzats i comerços vinculats al benestar, completaria aquesta aposta. També seria clau revitalitzar la dinàmica firal amb esdeveniments sectorials de pes i integrar-hi millor la ciutat i els seus serveis, tot buscant un impacte real en el teixit econòmic local.
El futur de Lleida passa, igualment, per reforçar el seu paper com a ciutat universitària i formativa, i consolidar-la com a capital esportiva i cultural. Una agenda d’esdeveniments esportius –amb especial atenció als tornejos escolars– i una programació cultural variada ajudarien a construir una ciutat més viva.
A més, cal aprofitar la disponibilitat d’espais per atraure empreses i oferir habitatge, fet que pot dinamitzar encara més la ciutat i garantir serveis de qualitat. Tot això, sota un model de sostenibilitat real: energies renovables en esdeveniments, gestió eficient de residus i aposta per la mobilitat sostenible. Lleida té l’oportunitat d’esdevenir un exemple d’equilibri entre creixement econòmic, qualitat de vida i respecte pel territori.
Com a empresaris de l’hostaleria i el comerç, creiem fermament que Lleida té els recursos i el talent per reinventar-se. L’impuls dels sectors que ja funcionen –com l’agricultura, la logística, el tecnològic i d’altres–, juntament amb l’aposta decidida per serveis de volum i prestigi, i la incorporació de noves dinàmiques complementàries en un entorn sostenible, pot ser la clau per revertir la situació actual i assegurar un futur pròsper per a tothom. La potenciació dels recursos econòmics de la ciutat repercutirà directament i de forma exponencial en tots nosaltres. L’augment del flux de persones per diferents motius activarà el consum, afavorirà la recuperació dels sectors a peu de carrer i suposarà un impacte directe i beneficiós per a tothom.
Nosaltres treballem i estem al costat de les empreses, entitats i col·lectius que comparteixen aquest compromís amb el futur de Lleida. Algunes de les propostes que indiquem ja van en la línia de les actuals; si espenyem tots junts i en la mateixa direcció, aquestes propostes es traduiran en realitats i entre tots, empresaris i ciutadans, construirem la Lleida vibrant que desitgem.
Lleida vibrant: ciutat de servei, oportunitats i qualitat de vida; t’hi apuntes?