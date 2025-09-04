La Lleida de demà: quina ciutat vols?
Regidora del comudelleida
En els propers mesos, s’ha d’aprovar el POUM, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, que definirà els paràmetres per al desenvolupament de la ciutat en els propers 20 anys. S’hi fixen qüestions com cap a on ha de créixer la ciutat, amb quina densitat d’edificació, quines seran les zones verdes, els equipaments públics, les vies de comunicació, les activitats que es poden fer, o no, a l’Horta... En definitiva, és un document molt important que defineix el model urbà per a la Lleida de demà.
Per això, pensem que cal que hi hagi el màxim d’informació i debat ciutadà al voltant del POUM. A nosaltres ens sembla que la proposta inicial del PSC, aprovada amb Junts i PP, respon a un model trist i antiquat, amb algunes qüestions clau que no veiem ben resoltes.
Una ciutat gran i amb guetos? El Pla projecta un creixement de Lleida fins als 180.000 habitants, que a nosaltres ens sembla exagerat i propi d’un model de creixement obsolet. Preferim una ciutat mitjana i cohesionada, rodejada de municipis més grans, a una Lleida absorbint població, sense capacitat per integrar-la, enmig d’un territori que es buida.
El POUM projecta l’expansió de la ciutat amb noves àrees urbanitzables, elevades densitats d’edificació en algunes zones perifèriques i concentració d’habitatge protegit en determinats barris, dibuixant el que poden acabar sent els guetos de l’extraradi del futur, a sumar a un centre de la ciutat abandonat. Al Comú preferim un creixement més moderat, amb menys densitat d’edificació, que reverteixi la segregació urbana, i amb una aposta més decidida per la rehabilitació dels barris existents i l’ocupació dels solars i edificis que ara estan buits.
Una ciutat grisa? El govern presenta unes dades de metres de verd per habitant que semblen molt positives, però la realitat és que el PSC compta com a zones verdes espais residuals que no són de gaudi ciutadà, com l’espai entre carrils i revolts del nus de l’L-11 i l’L-12. A més, s’eliminen els parcs urbans previstos en el planejament vigent a la Mariola, Secà, Balàfia, Mangraners i Rufea-Instituts. I se segueix menjant terreny a l’Horta. Urbanitzarem zones naturals mentre gastem milions en renaturalitzar zones urbanes!
Una ciutat contaminada? Necessitem més verd, i necessitem una ciutat que redueixi les emissions i ajudi a moderar el canvi climàtic. Per això, trobem a faltar innovació en mobilitat, planificació industrial, d’infraestructures d’energia i aigua. La proposta de POUM inclou corredors verds, però no concreta àrees lliures de cotxes, projecta noves carreteres a costa d’espai agrari, no reserva espai per a aparcaments dissuasoris... No aborda la planificació energètica que permeti un increment de la producció de renovables compatible amb la protecció de l’Horta i dels seus habitants. Ni preveu res sobre la xarxa d’aprofitament d’aigües grises... Això sí, es projecta un gran creixement del sòl industrial, sense cap referència a les limitacions que cal tenir en compte en un entorn urbà. Volem més activitat econòmica, sí. Però no només concentrada a Lleida, i evitant activitats que generin més pudors, més contaminació, més tensió en el consum d’aigua...
Aquestes són només algunes de les mancances de l’avanç del POUM que tenim sobre la taula. Ara s’obre un període de dos mesos per fer-hi aportacions. El mateix govern que ha organitzat fins a sis tallers per imaginar “les platges de Lleida”, de moment només en vol fer un per debatre col·lectivament el futur de la ciutat. Però tothom que vulgui sí que pot anar a les oficines d’urbanisme de la Paeria a consultar la documentació del POUM i fer-hi aportacions. Us convidem a fer-ho i ens posem a la vostra disposició per comentar aquest pla que marcarà el futur de la nostra ciutat.