La festa és una oportunitat per crear i conviure
Alcalde de Bellpuig
Les societats i comunitats humanes estem en constant evolució. En aquesta era digital postpandèmia, tenim a molta gent, massa vegades, pendent de tancar-se i d’interioritzar i difondre, moltes vegades des de l’anonimat, missatges prefabricats i destructius que arriben des de les xarxes socials i els xats compartits. En aquesta era digital postpandèmia tenim massa poca gent, menys vegades de les que voldríem, disposada a aixecar els ulls de la pantalla i organitzar-se per vetllar pel bé comú, per esforçar-se per fer funcionar les coses, per crear xarxa i crear comunitat a través de l’acció.
En aquesta era digital postpandèmia la constant evolució de les societats i comunitats humanes s’ha accelerat d’una manera exponencial i exigeix fer una reflexió sobre el canvi que estem vivint. S’està instal·lant entre nosaltres una nova manera d’entendre el món i les relacions humanes que comença a fer olor de por, d’aïllament, d’egoisme, d’intransigència, d’incivisme, de desconfiança i d’ira.
Som a principis de setembre i a la nostra Vila vol dir que celebrem la Festa Major. Com sempre són dies intensos i plens d’activitats al carrer. Són dies en què tant se val qui siguis, com siguis o d’on siguis... si surts i camines pots trobar un acte, una celebració, un esdeveniment musical, cultural, teatral o esportiu que et representi i et faci vibrar, que et convidi a sortir i gaudir, a compartir i conviure amb la resta de la teva comunitat.
La Festa Major és una oportunitat immillorable per combatre una nova manera d’entendre el món que mai no havia estat la nostra i que algú s’esforça perquè ens la fem nostra; la Festa Major sempre havia fet olor de valentia i no de por, de companyia i no d’aïllament, de generositat i no d’egoisme, de comprensió i no d’intransigència, de cortesia i no d’incivisme, de seguretat i no de desconfiança, de joia i no d’ira.
Molta gent de manera individual, moltes associacions i entitats s’han organitzat i vetllat pel bé comú, s’han esforçat per fer funcionar les coses i han creat comunitat a través de l’acció per oferir al conjunt de la ciutadania de Bellpuig, aquests dies de Festa Major. Us donem les gràcies per fer-ho possible. Ara tot depèn de cada persona, de la nostra actitud, de com vulguem viure aquesta Festa Major i la resta de dies que vindran. Podem recuperar les olors de sempre: bé comú, esforç per fer funcionar les coses, crear xarxa i comunitat a través de l’acció; o podem ensumar la desagradable fortor de la por, l’aïllament, l’egoisme, la intransigència, l’incivisme, la desconfiança i la ira.
La Festa Major et permet crear, compartir i conviure en comunitat; la resta de dies de les nostres vides també. No desaprofitem les oportunitats que tenim.