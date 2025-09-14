Líderes excepcionales

Creado: Actualizado:

En el mundo de los negocios, está ampliamente demostrado que el éxito total de una empresa o institución depende cada vez más de que sus líderes desarrollen habilidades técnicas, cognitivas y también emocionales.

Hoy día, el estudio de las personas que tienen un impacto excepcional en sus organizaciones es fundamental. Estas personas reciben el nombre de líderes carismáticos o transformadores. Muchas de las grandes compañías, entre ellas gigantes como AT&T, IBM y General Motors se han lanzado a transformar sus organizaciones, realizando enormes cambios que se deben concretar en plazos muy breves, para lo que se requieren líderes transformadores.

Por ello, para describir un líder de nivel superior, debemos descubrir en él o ella habilidades técnicas puras como visión financiera o estratégica, cognitivas como resolución de problemas o pensamiento crítico, y finalmente las de inteligencia emocional como conocerse y autogestionarse, trabajar con otros y gestionar el cambio.

Esta pluralidad te permitirá evolucionar. Si no, te puedes pasar la vida mirando una situación desde el mismo ángulo, sin imaginar siquiera que existen otros y no evolucionarás.

Sócrates tenía un talento extraordinario para indagar, podía despertar reflexiones profundas en otra persona con una simple pregunta.

Para desarrollar tus habilidades cognitivas, que te ayudaran a resolver problemas, en primer lugar, debes intentar comprender la naturaleza del problema, para ello, procura hacer una lista de preguntas esclarecedoras. Tras encontrar las respuestas, compártelas con tu equipo para profundizar tu comprensión y llenar los vacíos. Las opiniones de otros pueden diferir de las tuyas y, por lo tanto, generar incógnitas desde posiciones que no habías considerado. Educa a tu investigador interior y busca diferentes perspectivas ante una pregunta complicada antes de decidir. Esto es pensamiento crítico, la habilidad de cuestionarse lo establecido y buscar soluciones alternativas.

Ten en cuenta que es fundamental entender que los nuevos descubrimientos no aparecen por arte de magia. Los nuevos conceptos surgen siempre de algo previo. Los inventores siempre se basan en lo que ya existe. Por tanto, antes de implementar una nueva y destacada idea, es necesario investigar detalladamente lo que otros ya han hecho. Conocer los patrones y teorías previas es esencial antes de poder desarrollar una nueva visión. Siempre podemos hacer más, mejorar y actualizar. Y si alguna vez te preguntas cómo alguien pudo inventar algo tan ingenioso como los auriculares inalámbricos, recuerda que antes existían los auriculares con cable.

Ezra Gilliland los diseñó para liberar las manos de los operadores de ordenadores.

Todas las ideas están conectadas. Todas las innovaciones notables se desarrollan en equipo. Juntos, los individuos resuelven problemas complejos y buscan salidas a callejones sin salida. Intentan comprender la naturaleza de las cosas, cometen errores, consultan con colegas y profundizan en cuestiones complicadas. Aquí es donde deberemos aplicar competencias de Inteligencia Emocional, que nos permitirán crear y liderar equipos de alto rendimiento.

Sería ingenuo sostener que una fascinante Inteligencia Racional y Habilidades Técnicas no son ingredientes importantes de un fuerte liderazgo. Pero el modelo de liderazgo no estaría completo sin Inteligencia Emocional.

Porque como sostiene Simon Sinek, las grandes organizaciones prosperan cuando existe una fusión de visión y talento.