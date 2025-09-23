Francisco Viladrich i Solé, ‘Paco’
President dels Armats de Lleida i Junta Directiva
Avui ens has deixat, tots estem desolats pel teu adeu, però sàpigues que per sempre ens quedarà el teu record de persona bona, amable, sincera i, sobretot, amic dels teus amics.
Conèixer-te, per a mi, va ser un gran descobriment i una font d’inspiració, ja que sempre vaig seguir els teus encertats consells. És més, diria que per a mi vas ser com un segon pare. Han passat 25 anys des que ens vàrem conèixer al Tennis Urgell, tu, en un moment delicat, em vas demanar que fos el teu tutor, i jo ho vaig acceptar per l’estima que et tenia. En els últims cinc anys en què, per culpa del covid, vas estar ingressat en una residència, l’Ester, el Sisco, la Mercè i jo mateix hem estat sempre al teu costat perquè no et faltés res i, sobretot, perquè no et trobessis sol.
Has estat una persona important per a la cultura lleidatana, des de ser el fundador de l’Esbart Dansaire Sícoris Club Ciutat de Lleida, guanyar els Festivales de España amb el teu Ballet, nomenat Gran Persona de Lleida, Pregoner de la Festa Major de Lleida, Soci fundador del Club de Tennis Urgell, Secretari dels Armats de Lleida i Medalla d’Or de la Ciutat.
Amb aquest bagatge, ens deixes un camí a seguir, perquè la cultura a Lleida no quedi en l’oblit.
Gràcies, Paco, i que Déu et tingui a la Glòria.