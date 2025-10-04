Una sola salut
President del Col·legi de Veterinaris de Lleida i vicepresident del Consejo General de Colegios de la Profesión Veterinaria
Cada 4 d’octubre celebrem la festivitat de Sant Francesc d’Assís, patró dels animals i també dels veterinaris. És una data que ens convida a reflexionar sobre el vincle profund entre persones, animals i medi ambient, i a posar en valor la tasca que desenvolupa la professió veterinària.
Vivim en un món interconnectat, on la salut humana, la salut animal i la salut del planeta són indestriables. Aquest és precisament el concepte d’“Una Sola Salut” (One Health): una estratègia global que defensa que només a través de la col·laboració interdisciplinària serem capaços de fer front als grans reptes sanitaris i ambientals del nostre temps.
En aquest marc, el paper dels veterinaris és essencial. No només vetllem pel benestar i la salut dels animals, sinó que contribuïm de manera decisiva a la protecció de la salut pública i de l’entorn.
Un bon exemple és la lluita contra les zoonosis, les malalties que poden transmetre’s dels animals a les persones. La ràbia, la grip aviària o fins i tot la covid-19 han posat de manifest la importància d’una vigilància constant i d’una resposta ràpida. A Catalunya, la vacunació contra la ràbia no és obligatòria, i per això des del nostre col·lectiu insistim en la necessitat de mantenir la conscienciació i la prevenció davant d’un risc que continua existint a escala global.
També cal destacar la tasca dels veterinaris en la seguretat alimentària. Som presents al llarg de tota la cadena de producció d’aliments d’origen animal per garantir que arribin al consumidor amb les màximes garanties de qualitat i innocuïtat. Cada vegada que una família posa un producte a taula, darrere hi ha la feina silenciosa i rigorosa de molts professionals que asseguren que sigui sa i segur.
La nostra professió també està estretament lligada al benestar animal i la sostenibilitat. Vetllem perquè les pràctiques ramaderes siguin respectuoses i responsables, minimitzant l’impacte ambiental i promovent models de producció que assegurin un futur més equilibrat.
Fa poques setmanes vaig assumir el càrrec de vicepresident del Consejo General de Colegios de la Profesión Veterinaria. És una responsabilitat que afronto amb orgull i amb el compromís de reforçar el nostre col·lectiu i defensar des de Madrid tot allò que afecta i preocupa el sector veterinari.
I en aquesta línia, també vull destacar la importància de la Plataforma One Health, de la qual formo part. Es tracta d’una xarxa d’àmbit estatal que uneix els esforços d’organitzacions col·legials, associacions i fundacions de diferents àmbits i sectors –entre els quals metges, infermeres, farmacèutics i veterinaris– per donar resposta a aquest repte global des d’una visió realment interdisciplinària i intersectorial. La seva principal motivació és impulsar polítiques alineades amb la visió “Una Sola Salut”, amb l’objectiu de protegir millor la salut de les persones, reduir desigualtats i avançar cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible.
Posant en focus en l’àmbit més local, vull ressaltar que el Col·legi de Veterinaris de Lleida gaudim d’una salut excel·lent. Estem a punt d’arribar als 700 col·legiats, la xifra més alta de la nostra història. Per primera vegada, a més, tenim més dones que homes entre els nostres membres, un reflex de l’evolució i dinamisme de la professió.
En aquest sentit també vull destacar la importància de comptar amb la Universitat de Lleida i els estudis de Veterinària i Ciència i Producció Animal, amb els quals col·laborem activament i que reforcen l’ecosistema acadèmic i professional del territori.
Aquest Sant Francesc, des del Col·legi volem reafirmar doncs la nostra vocació de servei i de responsabilitat. Els veterinaris treballem amb la mirada posada en les persones, els animals i el medi ambient. Perquè només des de la visió d’Una Sola Salut podrem construir un futur més segur, sostenible i saludable per a tothom.