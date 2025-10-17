Bovera guanya futur
Alcalde de Bovera
Fa uns dies, el grup Independents per Bovera (marca blanca d’ERC) publicava un article carregat de demagògia i alarmisme arran de la possible instal·lació d’una nova granja al nostre municipi. Sorprèn que, un cop més, diguin “no” a tot allò que es proposa per a Bovera i que ho facin regidors i regidores que, tot i representar-lo, viuen fora del nostre poble.
Des del govern municipal tenim molt clar que el nostre deure és contribuir a generar oportunitats i futur per a Bovera. Som un poble petit, amb mancances en infraestructures i amb el repte constant de lluitar contra el despoblament. Per això defensem projectes que, sempre que compleixin la legalitat vigent, aportin activitat econòmica, nous llocs de treball i ingressos per a l’Ajuntament, ja que es transformaran en millors serveis i més capacitat de gestió al servei dels veïns i veïnes.
El projecte d’una granja nova, com totes les altres que hi ha, no és cap amenaça, sobretot si, com aquesta, compleix amb les normes de la Generalitat, i la llicència li va adjudicar el Govern que tenia en solitari ERC, i també les municipals, per la qual cosa l’Ajuntament no s’hi pot oposar. Per tant, aprofitem aquesta oportunitat per al nostre poble, ja que, malauradament, no n’anem sobrats. Bovera és, i ha estat sempre, un municipi rural i pagès. Obrir una explotació ramadera aquí forma part de la normalitat del nostre entorn i de la nostra història. Aquesta activitat, a més, permetrà als pagesos del poble proveir-se de fems i matèria orgànica a preus més assequibles, generant un benefici directe per al sector agrari local.
Entenem les preocupacions, però volem deixar molt clar que vetllarem, com fem sempre amb qualsevol activitat, perquè la instal·lació compleixi tots els requisits legals i mediambientals que fixen les administracions competents. Vetllarem perquè es respectin totes les normatives i ho farem amb transparència i diàleg. Qualsevol veí o veïna que vulgui informació, la tindrà. El que no farem és caure en el populisme ni en el joc de crear alarmes sense fonament per obtenir rèdit polític, que és el que fa l’oposició d’ERC, en lloc de demanar als seus companys de partit que governen fa anys la Diputació que millorin les nostres carreteres i infraestructures bàsiques.
La realitat és que aquest projecte significarà més recursos públics per a l’Ajuntament, i aquests es revertiran en benefici de tota la població. Ens permetrà reforçar serveis, afrontar inversions i millorar la qualitat de vida al poble. En definitiva, és una oportunitat que no podem deixar perdre.
Des de l’equip de govern de Junts per Bovera treballem amb una idea clara: el futur del poble passa per sumar, no per restar; per obrir portes, no per tancar-les. I ho fem amb compromís, honestedat i amb orgull de ser un municipi rural que vol continuar avançant.
Bovera no perd. Bovera guanya futur.