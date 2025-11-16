Justicia eficiente vs. protección del menor

Creado: Actualizado:

Recientemente, la Ley Orgánica 1/2025, de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha reabierto el debate sobre la protección de los menores en los procedimientos de familia. Aunque la finalidad declarada de la reforma es agilizar la tramitación judicial, reducir tiempos de espera y modernizar la administración de justicia, diversos profesionales alertan de que podría generar efectos indeseados para uno de los colectivos más vulnerables: niños y adolescentes implicados en conflictos familiares.Preocupa la posible pérdida de especialización. La ley permite que determinadas decisiones que antes requerían intervención directa de un juez especializado puedan ser adoptadas por personas que no necesariamente cuentan con formación suficiente tanto en derecho de familia como en psicología. En este tipo de casos se tratan cuestiones como la custodia, el régimen de visitas o la modificación de medidas, de modo que la comprensión del contexto emocional y relacional es fundamental. La Asociación Española de Abogados de Familia advierte que ello puede poner en riesgo el principio del interés superior del menor que siempre hay que preservar en estos procesos.También se critica la digitalización de los asuntos de familia, puesto que se considera que la interacción presencial con el juez es esencial para poder valorar credibilidad, vulnerabilidad o situaciones de riesgo.

Muchos profesionales especializados creen que resulta crucial asegurar la formación específica de quienes intervienen y preservar la intervención judicial directa en decisiones que afectan a menores. El Defensor del Pueblo ha anunciado que evaluará si la aplicación de la ley puede comprometer derechos fundamentales.

En conclusión, es muy importante la eficiencia de la Justicia, pero aún lo es más el interés superior del menor, de manera que se requiere la formación y especialización de los profesionales que intervengan para preservarlo.

