Dèishes
Pendent aguesta setmana, deth 22 enquiath 30 de noveme, se celèbre era Setmana Europèa dera Reduccion de Residús. Se preten damb era, promòir en toti es abitants deth continent europèu ua cultura mès ecologica, en tot aprofitar toti aqueri productes qu’encara pòden auer vida utila. En aguesti ans endarrèr s’a trabalhat enes rèstes d’aliments, der embalatge ( era Comission Europèa establic eth 2030 coma data limit tà que toti es envasi siguen reutilizables e reciclables), des teishuts ( era indústria textila ei ua des mès contaminantes amassa tamb era viuenda, eth transpòrt e era alimentacion), des comunautats circulares, ei a díder junher-mos toti entà redusir rèstes o era campanha que i auec de rèstes invisibles, tà hèr-mos a saber era quantitat de residús que se produsissen en un procès de fabricacion d’un producte. En concrèt enguan ei sus es rèstes electronics. Segontes diferentes hònts, son es dèishes que mès an creishut enes darrèrs ans. Ei clar, que contien materiaus perilhosi, mès tanben n’i a que se poirien reciclar o reutilizar, causa clau entà ua corrècta gestion e proteccion deth miei ambient. Atau que, suggerissen diferentes actuacions que nosati madeishi des de casa ac podem hèr. Coma balhar ròba o sabates entà que siguen aprofitades per d’autes persones que òc ac an de besonh, o reutilizar es borses de plastic, ja hè uns ans que venguem sentent que non i aurà borses de plastic, òc que i a lòcs que utilizen es de reciclatge mès era majoritat non ac hèn e contunham acumulant un pialèr de plastic. I aurie ua lista plan longa a mencionar. Cau acostumar-se a gésser de casa portant era borsa. Ara que vien es hèstes de Nadau, pensem-i!!!