El Cucalòcum més gran de la història
ex Director general de Fira de Lleida
A Lleida, les festes de Nadal tindran un al·licient molt especial, especialment per als més petits: enguany gaudirem del Cucalòcum i el Cucaesport més grans de la història. Els més grans en superfície i en activitats o, si ho traslladem al terreny immaterial, els més grans en il·lusió, benestar emocional i diversió. La incorporació del flamant Pavelló 5 (1.000 m2 més de parc) i l’aposta de Fira de Lleida, Ajuntament de Lleida i entitats de la ciutat per millorar i ampliar l’oferta per a infants i joves de 0 a 18 anys es traduiran en un saló més polivalent, atractiu i inclusiu.
Més inclusiu perquè hem habilitat un espai com a zona-refugi per oferir un ambient més tranquil i accessible per a persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) i altres necessitats especials. Un entorn calmat, amb propostes familiars, pensat per disminuir els estímuls sonors i visuals i facilitar un gaudi més adaptat. Inclusiu també perquè els nens i nenes amb necessitats especials tindran a la seva disposició polseres per tal que puguin entrar al parc sense fer cues.
Aquesta zona-refugi constata més que mai que Cucalòcum i Cucaesport són molt més que un simple conjunt de jocs. Són una valuosa eina de conciliació familiar i laboral durant les vacances de Nadal. Són un punt de socialització dels nens i nenes, que aprenen a compartir i cooperar amb altres infants en un entorn segur. Són un lloc per desenvolupar la imaginació i la creativitat i per a aprendre a través de jocs i tallers. Són també un espai saludable d’esport i activitat física per potenciar la motricitat i la col·laboració. Són el marc per viure tradicions (els castellers, les Carrosses dels Reis o el Gran Camarlenc), per rebre educació viària (circuit de bicicletes de la Guàrdia Urbana) o per interioritzar hàbits alimentaris sans (elaboració de pa artesanal). Es pot demanar més?
Recordem per acabar que Cucalòcum i Cucaesport obriran les portes del 27 de desembre al 4 de gener als pavellons 3, 4 i 5 de Fira de Lleida (amb l’excepció del dia 1, que romandrà tancat). Enguany l’entrada al parc estarà situada al Camí de Picos, una entrada que donarà accés a tot un món de màgia, diversió i noves experiències. Perquè les de Nadal són unes festes per a tota la família i, molt especialment, per al gaudi dels infants. Com va dir Oscar Wilde, “el millor mitjà per a fer bons els nens és fer-los feliços”.