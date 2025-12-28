Se imponen límites al alquiler temporal y por habitaciones en Cataluña

Creado: Actualizado:

Recientemente, en fecha 18 de diciembre, el Parlament de Catalunya aprobó la Ley de medidas en materia de vivienda y urbanismo de Cataluña para regular el alquiler de temporada y de habitaciones. Se trata de una normativa pionera que busca poner fin a ciertas prácticas que, hasta ahora, permitían alquilar pisos por meses o habitaciones a precios muy altos sin respetar los límites de renta.

La ley forma parte de un paquete más amplio de medidas en materia de vivienda y urbanismo. Responde a la expansión de fórmulas contractuales habituales cuyo objetivo es evitar la regulación de precios establecida por la Ley de Vivienda estatal. Se trata de poner fin al fraude de ley cometido por algunos propietarios consistente en utilizar contratos de alquiler de temporada o por habitaciones para eludir los límites de precio y garantías que se exigen para la vivienda habitual. Además, en el caso de los alquileres por habitaciones, la suma de las rentas pactadas no podrá superar el límite que correspondería al alquiler de toda la vivienda.

Para excepcionar la sujeción del contrato a la regulación ordinaria, y solo en el caso de que el alquiler sea estrictamente vacacional o recreativo, acreditándose esa finalidad específica, seguirá rigiéndose por la normativa turística o sectorial correspondiente y no por los topes de la vivienda habitual. Es decir, habrá que demostrarse la temporalidad del contrato.

Como consecuencia de ella, se espera que los inquilinos tengan mayor protección tanto frente a diferentes prácticas contractuales que se venían practicando como ante los elevados precios del mercado del alquiler. En el caso de los arrendadores se les pone más difícil, dado que tendrán que justificar la causa de los alquileres temporales y respetar los topes de renta si el contrato tiene finalidad residencial. En definitiva, esta ley busca equilibrar el mercado de alquiler en Cataluña y evitar los abusos en este tipo de contratos.

