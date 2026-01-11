Nuevas medidas para limitar los intereses en los créditos al consumo

Creado: Actualizado:

Recientemente el gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley para limitar los intereses de determinados créditos que, hasta ahora, podían alcanzar costes muy elevados. La medida se dirige de forma clara a aquellos productos financieros que, por su facilidad de acceso y rapidez de concesión, han generado numerosos problemas de endeudamiento.

La futura regulación afecta, en concreto, a los créditos rápidos o microcréditos, los préstamos al consumo de alto coste, las tarjetas revolving y otros productos de financiación similares, especialmente cuando se comercializan a través de canales digitales. Se trata de modalidades muy extendidas en los últimos años y que, pese a su apariencia sencilla, pueden esconder un coste final muy superior al inicialmente previsto por quien los contrata.

Hasta ahora, el control se producía en los tribunales, quienes, aplicando la normativa sobre usura y la doctrina del Tribunal Supremo, analizaban si los intereses pactados resultaban abusivos en comparación con los tipos medios del mercado. Ello obligaba a los consumidores afectados a iniciar procesos judiciales para tutelar sus derechos.

La intención del anteproyecto es evitar este tipo de intereses introduciendo en la legislación límites objetivos al coste del crédito, fijando topes máximos a los intereses y a las comisiones, y estableciendo además determinadas condiciones mínimas en cuanto a los plazos de devolución. El objetivo es evitar situaciones en las que préstamos de pequeña cuantía acaben generando una deuda desproporcionada en muy poco tiempo.

Según el Gobierno, la reforma persigue frenar el sobreendeudamiento, que afecta especialmente a personas con menos recursos o con dificultades para acceder al crédito bancario tradicional, y ofrecer reglas claras y comprensibles para todos los consumidores. No obstante hay un sector que alerta sobre una posible reducción de la oferta de crédito.

Visto el panorama actual, y en el supuesto de que usted se halle en una situación similar, le aconsejamos que contrate los servicios de un abogado que pueda asesorarle y defender sus derechos adecuadamente. Les recordamos que en Huguet Ostáriz Abogados contamos con una larga experiencia en defender los derechos de nuestros clientes, avalándonos nuestros casos de éxito.