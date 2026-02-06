Solidaritat internacionalista
Portaveu d’Endavant Ponent
Després d’anys de guerra econòmica contra el poble veneçolà i mesos d’escalada militar, avui l’agressió imperialista contra un estat sobirà i independent d’Amèrica Llatina avança amb el bombardeig de les seves ciutats i el segrest del seu president. La pèrdua d’hegemonia d’uns EUA en decadència explica l’intent de fer d’Amèrica Llatina de nou el seu pati del darrere i així imposar per la via militar del que ha perdut econòmicament i cultural al món no Occidental. El fet que Veneçuela sigui el país del món amb més reserves petrolieres també té molt a veure amb l’agressió.
Avui és imprescindible que el poble treballador català ens aixequem per donar veu al poble de Veneçuela i denunciar la plena alineació dels estats membres de la UE i les seves institucions amb les agressions militars imperialistes dels EUA. Com ja s’ha demostrat amb el genocidi a Palestina, la comunitat internacional no és res més que l’exemplificació d’un ordre mundial en decadència i l’única garantia per a la pau és defensar la sobirania dels pobles.
Si la violació del dret internacional ha estat clau per fer efectiva l’agressió d’avui, també sabem de ben cert que aquesta no hauria estat possible sense l’acció de la propaganda de guerra reproduïda pels grans mitjans i agències de comunicació, que no han dubtat a reproduir les falses acusacions de narcotràfic contra el legítim president de Veneçuela, com ja van fer a Panamà l’any 1989. La demonització del president Nicolás Maduro ha estat la justificació necessària per una agressió que, a ningú se li escapa, res té a veure amb la defensa de cap democràcia.
Des d’Endavant, donem ple suport a la revolució bolivariana i ens comprometem a combatre amb la força de la veritat tota la desinformació que arribi. Veneçuela no està sola. La Força Armada Nacional Bolivariana i el poble en armes mobilitzat massivament al carrer en defensa de la sobirania nacional tenen al darrere el múscul de la solidaritat internacionalista.
Contra l’OTAN, contra la guerra imperialista. Per la pau, la dignitat o la sobirania dels pobles. Amèrica Llatina no tornarà a ser el pati del darrere dels EUA si ho impedim. És l’hora de l’organització antifeixista i antiimperialista.