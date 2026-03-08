Impulsar Lleida
Cap de l’oposició a la Paeria
Lleida té potencial, talent i una ubicació estratègica privilegiada. Però massa sovint hem viscut d’esquena a aquestes oportunitats que altres territoris han sabut aprofitar. Si volem garantir el futur econòmic de la nostra ciutat i de la província, hem d’impulsar amb determinació la marca Lleida i convertir-la en una eina real de creixement, atracció d’inversions i creació d’ocupació.
La nostra situació geogràfica és un actiu de primer ordre. Som la porta de Catalunya cap a la resta d’Espanya i la porta d’Espanya cap a Catalunya. Aquesta realitat ens hauria de situar en una posició estratègica dins dels grans eixos logístics i econòmics del sud d’Europa. Però perquè això sigui real cal passar de les paraules als fets.
Un element clau és apostar pel sòl industrial. Lleida necessita ampliar la seva oferta per atraure noves empreses i permetre que les que ja hi són puguin créixer. En aquest sentit, és imprescindible impulsar d’una vegada el polígon de Torreblanca, una infraestructura llargament reivindicada que pot convertir-se en un motor econòmic de primer nivell.
El desenvolupament econòmic no depèn només del sòl industrial. També cal generar condicions perquè les empreses apostin per Lleida. Aquí entren en joc dos factors: la fiscalitat i la simplificació administrativa.
Aplicar rebaixes fiscals per a empreses, autònoms i emprenedors és imprescindible per fer més atractiva la ciutat. Però aquestes mesures han d’anar acompanyades d’una reducció real de les traves burocràtiques que dificulten la inversió i frenen noves iniciatives empresarials.
Durant anys hem sentit parlar de la “finestreta única”, però massa vegades s’ha quedat en una declaració d’intencions. Si volem que la simplificació administrativa sigui real, cal que totes les administracions treballin coordinadament. Sense aquesta col·laboració, simplificar tràmits serà una ficció.
També és essencial invertir en infraestructures que reforcin el nostre posicionament estratègic. Lleida necessita millors connexions per competir amb altres territoris. Cal avançar en un Pla de Rodalies que millori la mobilitat i la cohesió territorial.
Lleida necessita impulsar un autèntic lobby econòmic i empresarial. Un espai de coordinació que aglutini administracions, teixit empresarial, organitzacions econòmiques i socials, la universitat i tots els agents implicats en el desenvolupament del territori.
Aquest lobby ha de tenir un objectiu clar: defensar els interessos de Lleida. Massa sovint hem sentit la frase resignada de “per Lleida ja n’hi ha prou”. És hora de deixar enrere aquest tòpic i reivindicar amb fermesa allò que ens pertoca com a capital.
La unió dels agents socials i econòmics ens donarà més força per reclamar inversions i projectes estratègics. Però també ha de servir per definir un pla estratègic econòmic per a Lleida i la província.
Aquest pla hauria de fixar objectius clars: impulsar l’economia, captar inversions, retenir talent, promoure la innovació i reforçar el nostre teixit productiu amb una visió de desenvolupament equilibrat.
En aquest procés és imprescindible posar en valor el paper dels autònoms i de les petites i mitjanes empreses, autèntica columna vertebral de la nostra economia. Són els que generen ocupació i mantenen viu el nostre teixit productiu.
També cal reconèixer la tasca de les organitzacions empresarials, que treballen per defensar el sector productiu i generar espais de col·laboració.
Un altre repte és garantir el relleu generacional en moltes empreses. Si no som capaços de retenir el talent jove i oferir oportunitats reals de futur, correm el risc de perdre part del nostre potencial econòmic.
Per això és tan important establir sinergies entre el sector públic i el privat. Només des de la col·laboració podrem construir un model econòmic sòlid.
Des del PP Lleida estem convençuts que Lleida té tot el que cal per convertir-se en un pol econòmic de referència.
Amb el nostre seny lleidatà, amb ambició i determinació. Aquesta és la Lleida implicada que vull i defenso: una Lleida que creu en si mateixa i treballa per garantir oportunitats i benestar per a les persones.