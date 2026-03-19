Orgullosos de projectar Lleida amb la recerca
Catedràtic de Botànica Agrícola i Malherbologia de la UdL. Investigador d’Agrotecnio. Premi Internacional Ciutat de Lleida 2025
Ahir al vespre, al Saló de Sessions del Palau de la Paeria, el grup de recerca de Malherbologia i Ecologia Vegetal de la UdL-Agrotecnio va rebre el Premi Internacional Ciutat de Lleida. Un guardó que, segons el jurat del premi, reconeix la tasca portada a terme pel grup en “innovació, transferència de coneixement i prestigi internacional assolit al llarg de 40 anys”. Aquest premi ens omple de satisfacció i d’autoestima, sobretot, mirant endarrere i recordant les enormes dificultats que hem hagut de superar. És sabut que en el món acadèmic hi ha molta precarietat i dificultats per consolidar una carrera científica, cada cop més exigent i fins i tot cruel. Però alhora també hi ha molt de talent jove que cerca expectatives per consolidar el seu futur. El nostre grup no ha estat aliè a aquest problema, i en un moment determinat ens vam haver de reinventar per no perdre aquest talent, evitar truncar carreres prometedores, no aturar projectes de recerca i no perdre la cohesió del grup. De fet és pràcticament impossible parlar de recerca sense un equip humà cohesionat al darrere i sense un projecte compartit. La dita popular “necessitat obliga” ha estat el denominador del grup durant molts anys, i la necessitat de garantia de futur ens va obligar a consolidar un dels pilars de l’activitat universitària: la transferència de coneixement. Així vam començar a impartir cursos de formació en malherbologia per a empreses del sector; a establir convenis amb empreses del món agrari; a acreditar-nos –per part del Ministeri d’Agricultura– com a entitat per poder fer assajos d’eficàcia i selectivitat d’herbicides; a fer estudis de maneig de males herbes per a empreses multinacionals (tant d’Espanya com d’altres països europeus); a realitzar, per a cellers, productors i agrupacions agràries, estudis sobre millora del maneig del sòl en vinyes amb l’ús de cobertes vegetals; a estudiar les possibilitats del cultiu de Camelina en àrees de secà; a optimitzar el maneig agroecològic de les males herbes en camps de conreu; a coordinar, amb 25 empreses més, un grup de treball a nivell nacional sobre les resistències a herbicides; a establir una càtedra universitat empresa de malherbologia a la UdL; i finalment, a crear la primera Spin Off a la universitat. Una intensa activitat sense deixar de banda els altres dos pilars de la vida acadèmica: la docència i la recerca. Ha estat així com s’ha donat forma, després de 40 anys, a un model en el qual la recerca es projecta de manera clara en la docència, la formació constitueix un element clau en la transferència de coneixement al sector i la recerca obre noves portes al coneixement. Aquesta triple interacció ens ha permès posar de manifest la importància de l’estudi de les herbes dels nostres camps, conèixer el comportament d’espècies invasores, descriure casos de resistència a herbicides, recomanar un ús dels herbicides només quan són necessaris, reduir els riscos mediambientals i, el més important, aproximar-nos al sector i participar en el seu assessorament. Un paper clau de la universitat i quelcom oblidat.
La Paeria ha reconegut la internacionalització del grup, una tasca que hem portat a terme sense complexos col·laborant amb investigadors d’altres països i presentant resultats en congressos, grups de treball i fòrums científics. En aquesta línia, el major exponent fou la celebració, el mes de juliol del 2025, del XX Simposi Europeu de Malherbologia a la Llotja de Lleida. Més 350 persones procedents de 40 països es van citar a Lleida. La ciutat, el palau de congressos i l’organització per part de la Fundació UdL, van permetre realitzar un dels simposis més exitosos d’aquesta societat i enfortir els nostres vincles internacionals. El nom de Lleida, i el de la seva universitat, es repeteix en molts fòrums quan es parla de malherbologia, de botànica agrícola o d’agroecologia.
En nom del grup vull manifestar la meva doble satisfacció pel premi. D’una banda, pel reconeixement institucional per part de la ciutat a una tasca que realitzem amb il·lusió i entusiasme diari i, d’una altra, per la cohesió que ha existit sempre dins el grup. Tots els investigadors i investigadores que s’han format en el grup –excepte els que estan actualment treballant a l’estranger– van venir ahir a Lleida per ser presents a l’acte. El premi és també seu.
Una feina afortunada i que ara és reconeguda i premiada. Tot un privilegi.