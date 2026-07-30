Quan la llavor no pot arrelar
Coordinador territorial d’Unió de Pagesos a la Plana de Lleida
“Quan desaparegui em fondré amb la terra pagesa perquè sigui llavor per al blat del demà.” Aquestes paraules les va pronunciar Josep Vallverdú en rebre el Premi Felip Domènech 2024. Aquest és el meu petit i humil homenatge a un escriptor de les nostres terres, que tant estimava la terra.
Potser algun dia també jo seré llavor del blat o de l’ordi que naixerà. Però, amb els temps que corren, em temo que no totes les llavors arribaran a donar els fruits esperats. Les nostres terres pateixen una plaga d’uns animals que es diuen conills i, després, una altra plaga: la d’alguns responsables de l’Administració, que fan plans de control sobre aquesta espècie sense escoltar els pagesos que en patim les conseqüències.
Se’ns assegura una vegada i una altra que la densitat de conills ha disminuït a les nostres terres. Jo em pregunto: ha baixat als seus despatxos? Perquè als trossos se’n veuen més que mai, i els danys a les nostres finques són cada vegada més greus. Les afectacions s’estenen a més conreus i també a les infraestructures de reg.
I el problema no s’acaba aquí. Al mig de la plana de Lleida hi ha unes “illes” de fauna, sense conreu, com si aquelles terres haguessin estat abandonades. Sabeu què són aquestes illes? No, no són indrets paradisíacs. Són les anomenades ZEPA, zones d’especial protecció per a les aus, que també s’han convertit en reservoris de fauna cinegètica i són potencial combustible per als incendis. A més dels conills, hi proliferen senglars i cabirols, que també ocasionen importants danys als conreus.
Què pensen fer els departaments d’Agricultura i Territori? Estem cansats de promeses, de plans i de lleis que no resolen el problema. Si volem que aquella llavor de què parlava el nostre estimat Josep Vallverdú arribi algun dia a donar fruit, cal actuar amb decisió. Si no, potser haurem de reconvertir el seu estimat Rovelló en un gos coniller.
Els pagesos n’estem farts. Per això, tornarem a tallar les carreteres que porten a la platja. Sabem que serà una molèstia per a molta gent, però encara és més gran la d’haver d’alimentar uns animals que no ens aporten cap benefici i que només ens deixen pèrdues, abandonament de les terres i un envelliment constant de la pagesia.
Sense pagesia no hi ha aliments. I sense solucions reals, el futur del camp serà cada vegada més incert.