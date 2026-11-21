Vuit anys i al carrer
Des de petita m’ha interessat la política. Potser hi té a veure que el meu pare, durant vuit anys de la seva vida, es va dedicar a la política municipal. D’aquella època en recordo especialment dues coses. La primera és que vaig dotar de significat el concepte de servei públic. Per exemple, feien els plens a la nit després de la jornada professional. La segona, el respecte que es tenien entre els adversaris. Em sorprenia com es discutien fortament per si calia executar o no una obra, però després s’alegraven de compartir taula per la Festa Major.
Em remeto a tot això enmig d’aquest despropòsit de campanya electoral. Miro a la dreta i a l’esquerra i tot em desconcerta. Estic sentint barbaritats de l’alçada d’un campanar. Des d’aquell que juga a fer la frase més ingeniosa (com si estigués en un torneig d’oratòria) fins a aquella que no hi ha cap filtre que pugui maquillar la seva irreverència. N’hi ha un fart. Amb aquest panorama, la ciutadania anem desconnectant i fa que els discursos fàcils, demagògics i extremistes guanyin terreny.
Una de les primeres accions que es podria aplicar per evitar que part de la classe política cregui que aquella cadira li pertany seria limitar els anys en un càrrec polític. Com a màxim, dues legislatures. És a dir, vuit anys i al carrer. Aquesta mesura ens aportaria un doble benefici. Per una banda, regeneració democràtica per evitar la perpetuació en el poder, fomentar la renovació de lideratges i reduir el risc de clientelisme. I per una altra banda, obligaria la classe política a tenir una professió. Sembla una obvietat, però no ho és. Tenim centenars de polítics (tant de dretes com d’esquerres) que en el seu currículum no existeix una professió concreta, sinó que s’han dedicat sempre a la política sense entrar mai de ple al món laboral. Aquí em podríeu rebatre que aquest pas llarg en el món de la política els dota d’una experiència dilatada en la gestió. Cert, però si ho poso en una balança, tinc molt clar que aquest modus vivendi els allunya de la vida real.
Per acabar, una última qüestió que em té desvetllada. Per què la majoria de partits polítics feu ús d’alguna cançó de Txarango per als vostres reels? Feu el favor d’escoltar a consciència el missatge de les seves lletres i descobrireu que estan als antípodes del que molts de vosaltres defenseu.