Amb por, igualtat incompleta
secretària de la Dona i Polítiques d’Igualtat de la UGT-Terres de LleidA
Hi ha realitats que no haurien de continuar formant part de la nostra societat. La violència masclista és una d’elles. Tanmateix, cada #25N ens recorda que encara queda molt camí per recórrer. Mentre hi hagi dones que visquin amb por, que vegin limitada la seva llibertat o que pateixin qualsevol forma de violència pel fet de ser dones, la igualtat continuarà sent un objectiu pendent.
Darrere de cada dada hi ha una història, una família i una vida marcada per la violència. Segons les dades de l’Observatori de la Igualtat de Gènere, durant el primer semestre de 2025 els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) van atendre 19.735 dones, de les quals 7.830 es trobaven en situació de violència masclista. En el mateix període es van realitzar 81.772 atencions, una xifra que evidencia la magnitud d’una realitat que continua afectant milers de dones a Catalunya.
A Espanya, segons les dades del Ministerio de Igualdad, a data 20 de novembre de 2026 s’han registrat 87 feminicidis. D’aquests, 46 corresponen a dones assassinades per les seves parelles o exparelles, és a dir, casos de violència de gènere. A Catalunya, fins a la data, s’havien confirmat 5 feminicidis en l’àmbit de la parella o exparella. Aquestes xifres ens recorden que la violència contra les dones va molt més enllà de l’àmbit de la parella i adopta diferents formes. Des que es van començar a recopilar dades oficials l’any 2003, 1.387 dones han estat assassinades per les seves parelles o exparelles a l’Estat espanyol.
A les Terres de Lleida aquesta realitat també és ben present. Els jutjats de la demarcació registren cada any prop de dues mil denúncies relacionades amb la violència exercida contra les dones. No estem parlant d’una problemàtica llunyana. És una realitat que afecta els nostres pobles, els nostres barris i també els nostres centres de treball.
Des del sindicalisme sabem que una dona amb autonomia econòmica té més eines per poder sortir d’una situació de violència. Per això continuem defensant plans d’igualtat efectius, protocols contra l’assetjament i mesures de protecció laboral que permetin a les víctimes reconstruir els seus projectes de vida amb garanties.
Aquest #25N hem de tornar a exigir recursos, prevenció i educació en igualtat. Però també hem de recordar que darrere de cada feminicidi hi ha un fracàs col·lectiu. No podem normalitzar una realitat que continua condicionant la vida de tantes dones.
Perquè viure lliures de violència no és un privilegi. És un dret. I perquè mentre hi hagi una sola dona que senti por pel fet de ser dona, no podrem parlar d’igualtat plena.