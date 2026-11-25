No tot comença amb un cop
primera candidata al Congrés | candidata al Senat per erc
La violència masclista no comença necessàriament amb un cop. De vegades comença amb un missatge de control, amb una humiliació, amb una amenaça, amb la difusió d’una fotografia íntima o amb centenars de comentaris que converteixen en objecte de burla. I avui, massa sovint, tot això passa a través d’una pantalla.
Les pantalles també són un espai de violència. Exigir contrasenyes, revisar converses, controlar la ubicació o pressionar per obtenir imatges íntimes són formes de dominació que es disfressen de gelosia o d’amor. Però controlar no és estimar. Els casos d’Amanda Todd i Rehtaeh Parsons, dues adolescents que van morir després de patir violència sexual, xantatge, assetjament i humiliació a internet, ens recorden que la violència digital no és un problema menor. La IA permet crear imatges i vídeos sexuals falsos sense consentiment. No és menys violència perquè no deixi marques visibles: ataca la intimitat, la dignitat i la llibertat, i els continguts poden continuar circulant després de l’agressió.
Cal una responsabilitat col·lectiva. Necessitem educació afectivosexual i digital, eines per detectar el control i una cultura que no banalitzi les humiliacions. També cal una resposta normativa: canals àgils per denunciar i retirar continguts il·legals, preservar proves i protegir les víctimes. Cal completar la transposició de la Directiva europea 2024/1385 contra la ciberviolència envers les dones. A Madrid, Esquerra Republicana ha plantejat peritatges digitals gratuïts, retirada ràpida de continguts il·legals i més responsabilitat de les plataformes. No es tracta de demonitzar la tecnologia, sinó de no normalitzar que controlar sigui estimar, que humiliar sigui divertir-se o que compartir la intimitat d’algú sense consentiment sigui una broma. La violència masclista adopta noves formes, però manté la mateixa arrel: la desigualtat i les relacions de poder. En el context actual, amb l’auge de l’extrema dreta i els discursos que neguen o minimitzen les violències contra les dones, cal avançar, més que mai, en polítiques públiques que garanteixin més protecció per a les víctimes de violències masclistes i més igualtat. No podem permetre que es posin en risc drets que han costat dècades d’aconseguir. Aquest 25 de novembre recordem que no tot comença amb un cop. Cal actuar molt abans. Defensa’t pels teus drets i contra les violències.