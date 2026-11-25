Violència vicària: prevenir dolor
Advocada i membre de la junta de l’Associació Dones del Món Rural
Cada 25 de novembre alcem la veu contra la violència masclista. Cal preguntar-nos si les institucions protegeixen les dones i els seus fills i filles.
La violència vicària és de les formes més cruels d’aquesta violència: l’agressor utilitza els fills per fer mal a la dona, castigar-la o continuar exercint poder sobre ella. Colpeja també la infància, atrapada en una situació que no hauria de viure. Des d’una mirada jurídica i feminista, el repte és que el reconeixement legal no es quedi sobre el paper. A Catalunya, la Llei 5/2008, ampliada per la Llei 17/2020, incorpora expressament la violència vicària. També disposem de les lleis orgàniques 1/2004 i 8/2021. Eines legislatives en tenim; cal aplicar-les amb rapidesa i sensibilitat. La justícia ha d’actuar amb perspectiva de gènere i no confondre la violència masclista amb un conflicte de parella. Cal escoltar les mares que demanen protecció i els infants, valorar els indicis de risc i evitar processos que els revictimitzin. Els infants no són instruments de negociació ni armes per castigar una mare: són subjectes de drets i víctimes directes que cal protegir. Cal avançar en cinc àmbits: formació especialitzada dels professionals; valoració del risc abans de decidir sobre custòdies i visites; protecció immediata de mares i infants; assistència jurídica i psicològica especialitzada, i coordinació entre jutjats, serveis socials, escoles, sanitat i cossos de seguretat.
També cal abordar la violència institucional. Quan una dona no és escoltada, les seves alertes no es valoren o les institucions no actuen a temps, el patiment seu i dels fills s’agreuja. No podem esperar una tragèdia per preguntar-nos què ha fallat. La prevenció ha de ser una obligació institucional, amb recursos i protocols efectius. Reclamem prevenció, protecció i acompanyament. Una ciutat que no deixi soles les dones que demanen ajuda i entengui que protegir la infància és també protegir les seves mares. Les lleis només són útils si es converteixen en protecció real. La violència vicària no és un conflicte privat: és violència masclista. Davant d’aquesta violència, la neutralitat institucional no és una opció. Reivindiquem una justícia que escolti, unes institucions que actuïn i una societat que no miri cap a una altra banda. Cap dona hauria de tenir por de perdre allò que més estima, i cap infant hauria de créixer sota l’amenaça de la violència.