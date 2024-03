Creado: Actualizado:

Lo decía Heráclito de Éfeso: “todo fluye, nada permanece”, y esa siempre ha sido una constante en Argentina, para lo bueno y para lo malo. Un país que del verbo hace arte, que tiene el mejor de los futuros posibles pero que no sabe qué hacer con el presente, que convierte en líderes a personajes que devuelven al país hacia un pasado no deseado. Es para desalentarse hasta el desconsuelo, pero también para lucharlo hasta el empecinamiento.Puan es la calle donde se encuentra la facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en el barrio bonaerense de Caballito, un lugar sabio y que da nombre a la película de María Alché y Benjamín Naishtat, premiados en San Sebastián por un guion magistralmente elaborado y por la interpretación de un Marcelo Subiotto que borda su papel de profesor de filosofía política callado, pensativo, heredero de otro profesor fallecido mientras hacía jogging en un parque. Marcelo asume su vida por momentos ridícula pero no exenta de valores casi inquebrantables, su falta de empatía, de liderazgo, su discreto paso por las cosas que le rodean. Y esa postura, ese punto de no saber ser menos torpe, contrasta con la llegada de Rafael, un tipo con aura, comunicador, extrovertido y encantador, que también aspira a tener la titularidad de la cátedra que ha quedado vacante tras la muerte de su titular.Puan es una comedia con sus momentos esperpénticos en las situaciones en las que se encuentra inmerso Marcelo, pero también es una lección de vida, de resistencia, de hacer frente a lo arbitrario a través de la filosofía, a ese que todo fluya para que la derrota sea solo transitoria, para que no ganen aquellos que amenazan con populismos baratos que se comen lo social, lo cultural y lo necesario por decreto, como ocurre en la actualidad con la Argentina de Milei; como sucedió antes, como seguramente sucederá, pero siempre teniendo de frente la insistencia contra lo injusto y despótico.Puan es una película argentina talentosa, como muchas otras. Un cine que entra en la cercanía a través de la simplicidad, de lo auténtico, en esa complicidad con los personajes capaces de dar una vuelta de tuerca a lo que parecen ser, guardando mucha más riqueza interior. Y es que los actores se convencen de su poder interpretativo y convencen también a los demás. Y ese cine argentino que tanto ha dado y que tanto ofrece, ahora se ve amenazado por un egocéntrico endiosado que de filosofía demuestra saber poco, y del poder que tiene la cultura, mucho menos. Pero todo fluye, nada permanece.