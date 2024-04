DIRECTE | Declaració institucional de Pedro Sánchez

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà aquest dilluns a les 11:00 hores al Palau de la Moncloa per realitzar una declaració institucional en la qual comunicarà la seua decisió després del període de reflexió que es va donar dimecres passat sobre la seua continuïtat o no en el càrrec. Una reflexió davant de la campanya d’"assetjament i demolició" que considera que estan protagonitzant contra ell el PP, Vox i mitjans i organitzacions de la dreta i la ultradreta que assegura que utilitzen també per a això els atacs a la seua esposa, Begoña Gómez