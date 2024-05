Los territorios íntimos

Creado: Actualizado:

MAMÍFERA

★★★★✩

Esta película es un gran avance en la trayectoria de la realizadora Liliana Torres, salida de la ESCAC, esa escuela audiovisual que ha formado a muchos profesionales del cine catalán y responsable de títulos como Family Tour (2013) o ¿Qué hicimos mal? (2021), películas en las que la cineasta no acababa de coger un estilo propio, una idea clara sobre qué decir y cómo decirlo, algo que con Mamífera logra plenamente, y lo hace desde la sinceridad y el realismo que desprenden sus personajes. La historia nos remite a los territorios personales, íntimos. A las decisiones trascendentes en torno a una voluntad y a las cuestiones que se plantea el personaje central sobre una decisión que puede afectar a su buena relación de pareja, una relación amorosa y cómplice, detallista y cercana. Lola es una profesora de arte que ya ha cumplido los 40 y que, sin proponérselo, queda embarazada. Ella tiene muy claro que no quiere hijos, aun así le asaltan dudas. Observa a sus amigas, casi todas ellas madres. Algunas de ellas encantadas de serlo, otras acostumbradas pese a que no era una prioridad, y también las que desean por todos los medios posibles poder tenerlos en una edad tardía, a su hermana agobiada por el trabajo y dos hijos, a las crisis emocionales que ella misma vive y que se ven reflejadas en collages imaginados en sueños o pensamientos que crean intranquilidad. Uno de los grandes aciertos en esta película sencilla, elaborada desde la autenticidad y la franqueza que desprende, es la labor interpretativa de la pareja protagonista, una María Rodríguez Soto absolutamente espontánea, realista, y un Enric Auquer que desde su éxito en El maestro que prometió el mar ha logrado una merecida relevancia como actor, aquí desprendiendo un cariño hacia su compañera veraz, pero emocionalmente afectado al darse cuenta de que sus deseos son otros y que algo se ha roto entre los dos. Mamífera habla de la maternidad deseada y la que no, del entorno, de los afectos, de la figura de la madre de Lola -que ama a sus hijas por encima de todas las cosas y siempre dispuesta acogerlas-, del tiempo y de lo que será de nosotros cuando pase y no haya nadie en quien apoyarnos.Liliana Torres ha construido -también firma el guion- una trama que abarca el drama, la reflexión, las emociones, los momentos cálidos y los condicionantes de una importante decisión explorando el territorio personal, lo que se siente a una determinada edad, sus alegrías y sus tristezas y sus luces y sus sombras.