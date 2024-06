Nada es lo que parece

Creado: Actualizado:

HIT MAN. ASESINO POR CASUALIDAD

★★★★✩

De entrada, los acordes del tema clásico New Orleans Bump de Jelly Roll Morton señalan que esta es una película centrada en una ciudad donde puede pasar de todo. Y es allí donde el talento –que no es poco– de Richard Linklater mueve a sus protagonistas, las dobles caras de seres que propician una historia que juega a varios géneros y los disfrutan. De ese modo, Hit Man va alternando el thriller, la comedia romántica y el género negro con la habilidad de un cirujano. Sin prisas, otorgando diversos matices y capas a sus personajes, sobre todo al que interpreta Glen Powell que, además ha coescrito el guion con Linklater basándose en un hecho real que, sin embargo, se antoja inverosímil aunque la vida tiene esas cosas, por extrañas que parezcan.El personaje central es un profesor de filosofía anodino, separado, que vive con sus dos gatos en el extrarradio, aunque no todo es lo que parece. Gary Johnson, que así se llama este individuo, en sus horas libres trabaja para la policía de Luisiana asumiendo el rol de asesino a sueldo al servicio de clientes que lo quieren contratar para deshacerse de esposas, maridos, socios o lo que sea, grabando las conversaciones y ayudando a detenerlos al momento.Gary le pone humor a su extraño trabajo de sicario disfrazándose para dar carácter a esas personalidades asesinas, algo que choca frontalmente con su verdadera profesión inculcando valores para afrontar la vida y salvar obstáculos gracias a las lecciones filosóficas.La entrada en escena de una bella mujer casada con un maltratador –magnífica y sensual la actriz portorriqueña Adria Arjona– dará un giro radical a la historia y, como en el cine negro más clásico, se establecerá una alianza íntima entre ambos personajes que protagonizan escenas brillantes y enrevesadas, citas tórridas y momentos inesperados. De por medio, un policía corrupto y envidioso que propicia el relato amoral para llevarnos a un final inesperado en el que no caben los juicios de valor, ninguna reflexión para justificar nada. La historia se burla de los convencionalismos y los destruye.Hit Man es una película que se mueve entre el enredo, la farsa, la intriga y el deseo. Todo eso unido forma un tejido bien elaborado, algo habitual en las películas de este brillante director, que se convirtió en un cineasta de culto con las entregas de Antes de amanecer, de atardecer y de anochecer y que rodó durante 12 años Boyhood. Ahora nos vuelve a sorprender con una película con mucha malicia, disparate, gracia e inteligencia y, lo que es más, pasándose por el forro cualquier discurso ético o moral.